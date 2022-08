El tenis de mesa argentino y chileno sufrieron un fuerte remezón este año, luego de la denuncia de la deportista trasandina Cielo Rotryng Álvarez contra el chileno Juan Lamadrid Barraza. La tenimesista acusa que el nacional abusó sexualmente de ella en 2017 en el Abierto de Argentina de Tenis de Mesa.

En ese momento Álvarez tenía 14 años y a cinco años del hecho decidió denunciar a Lamadrid. Actualmente la PDI está en búsqueda activa del deportista, quien tiene una orden de extradición pendiente, ya que durante los últimos meses se radicó en Europa para desarrollar su carrera deportiva.

Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, envió un oficio a la ministra de RREE, Antonia Urrejola. El documento asegura que "se hace saber que Juan Pablo Lamadrid Barraza es requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40 en el marco de la causa N°27713/2022 del registro de la Secretaría N°139, caratulada 'Lamadrid Barraza, Juan Pablo s/abuso sexual'. Art 119, 3° párrafo, por el delito de abuso sexual previsto en el artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal Argentino, que pena el delito de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL".

El 3 de junio pasado, Álvarez denunció a Lamadrid en su cuenta de Instagram. "Recién hoy puedo y tengo la fuerza para contar lo que sucedió hace 5 años atrás, con apenas 14 años y con la inocencia de cualquier niña. Juan Lamadrid Barraza, de nacionalidad chilena, abusó sexualmente de mí en pleno Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa, posterior al Campeonato Sudamericano de Mayores. ¿Hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas? No fue mi vestimenta, tampoco el horario ni el lugar. Si no hay consentimiento, es violación. Hoy decido no callarme más", comenzó.

El post asegura que tiene el respaldo de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, el Departamento de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación, familiares y amigos y programas gubernamentales. Además, la tenimesista lo acompañó del hashtag #niunamenos y #noesno.

En conversación con el medio Todo Noticias, Cielo Álvarez explicó que "uno se da cuenta cuando se esclarecen un poco los hechos y cuando junta el coraje para hacerlo y enfrentarse al mundo que nos rodea y que es bastante difícil para estas cosas".

"No hubo problemas ahora, sí antes de hacer la denuncia, por la persona, ya que tiene relevancia a nivel mundial. En su momento me costó asimilar los hechos y no quería denunciar, tenía mucho miedo porque sabía que se iba a hablar mucho y que mi carrera deportiva iba a colgar de un hilo. Después entendí que cuando uno hace las cosas bien nada puede salir mal", admitió.

Cielo asegura que el abuso sexual ocurrió el 14 de diciembre de 2017 y en el evento participaban menores de edad. Fue en el CENARD, en Abierto de Argentina de Tenis de Mesa. Sin embargo, para ella fue un hecho planeado por Lamadrid con antelación.

"Fue algo premeditado porque no creo que una persona tenga la capacidad de un segundo para otro cambiar el rumbo de las cosas. Lo que pasó fue que yo iba por un lugar y apareció atrás mío y fue tipo, ‘no, vamos por otro camino’", explicó.

Según Meganoticias, en cambio, Juan Lamadrid se burló de la denuncia. "Estoy súper preocupado. Me dan risa. Yo soy de la calle, tengo códigos, tengo hermana, tengo mamá, no me conocen. Les voy a meter una denuncia a todas y todos y me van a tener que pagar. O me pagan o se van presos. Corta", habría señalado en audios de WhatsApp filtrados.

Además, el mismo agregó que "lamento profundamente que se me haya acusado de hechos en los que jamás tuve participación y que desmiento categóricamente. Esto solo ha tenido como consecuencia enlodar no solo la integridad de mi persona, sino también mi carrera deportiva".

La Federación Chilena de Tenis de Mesa y el Comité Olímpico de Chile ya tomaron conocimiento de la denuncia, según detalla un comunicado que emitió la Federación Argentina de Tenis de Mesa.