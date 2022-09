Su Helen Galaz es parte de la generación dorada del fútbol femenino en Chile. La defensora fue subcampeona de la Copa América con la Roja, la defendió en el Mundial de Francia 2019 pero no estuvo para el repechaje a los Juegos Olímpicos y, por consiguiente, tampoco en la cita de Tokio 2020.

En la ocasión, la ahora jugadora de Santiago Morning manifestó que “no fue sencillo tomar esta determinación, pero en esta oportunidad decidí abstenerme de formar parte de este proceso. No significa renunciar a la selección femenina, porque representar a nuestro país y vestir esta camiseta es el máximo orgullo que una futbolista puede sentir”. Pero no se le ha vuelto a ver en el combinado nacional.

Consultada al respecto, Galaz recordó los buenos momentos. “Fue una muy linda experiencia, con mucha gente alentando y jugando a estadio lleno. Marcó un antes y un después en el fútbol femenino. Muchos no seguían ni conocían la actividad y gracias a esa instancia se dio y se demostró que era algo rentable además”, dijo la futbolista al programa Sabor a Gol de TNT Sports, conducido por el chef Tomás Olivera y el ex artillero e ídolo de Colo Colo, Esteban Paredes.

Pero, ¿por qué “desapareció”? “No estaba a gusto. La última fecha FIFA en que estuve no la pasé muy bien. Ocurrieron varias cosas que me hicieron pensar qué quería. Decidí quedarme en un lugar donde me sintiera más valorada como Santiago Morning. Sentía que no estábamos cambiando las cosas, que seguíamos en lo mismo del 2018”, sentenció.

Si bien no nombró al DT, José Letelier, no es la primera integrante de la generación dorada de la Roja femenina que apunta al proceso. “Tenemos que cambiar cosas, seguir evolucionando, siento que nos quedamos estancadas en lo mismo de hace un par de años, lo cual nos resultó en su momento, pero el fútbol femenino siguió creciendo y evolucionando en Sudamérica y el mundo”, disparó la capitana, Christiane Endler, tras la participación de Chile en la última Copa América, donde terminaron quintas consiguiendo, a duras penas y tras penales ante Venezuela, un cupo para el repechaje de la Copa del Mundo de 2023.