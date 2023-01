Naiara Kapstein es una de las 15 jugadoras que no continuarán defendiendo a las Cruzadas durante la temporada 2023, a pesar de ser la capitana del equipo en 2022.

Las salidas de Universidad Católica para el Campeonato Femenino 2023 siguen causando coletazos. Este domingo, quien fuera su capitana durante todo 2022 y que lograse 11 años vistiendo sus colores, dijo adiós. Naiara Kapstein aprovechó sus redes sociales para confirmar que es la decimoquinta jugadora que se va de la UC.

"Me toca despedirme del club al que representé por 11 años sin obtener nada a cambio, donde podría hablar de todo lo malo (por como se dieron las cosas), pero prefiero quedarme con lo bueno! Gracias al equipo de la UC por abrirme las puertas en febrero del 2011, donde pude empezar mi trayectoria como futbolista", empezó su posteo.

Kapstein aprovechó de agradecer a "toda la gente que nos siguió y nos apoyó durante estos años, sobre todo a mi familia, amigos y conocidos. A las compañeras que pasaron por el club y lo dejaron todo, además de toda la gente del fútbol que conocí en estos años. Al área de comunicaciones, por bancarnos y apoyarnos siempre".

"Al cuerpo médico tanto del femenino como de otras categorías por tenerme una infinita paciencia conmigo durante todo este tiempo. A este cuerpo técnico, que nos apoyó y se bancó todo por nosotras y por sobre todo, a las 22, que no dejaron de luchar ni bajaron los brazos en ningún momento", agregó.

Kapstein confesó que "me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo dentro y fuera de la cancha en estos 11 años. Con la tranquilidad de haber tenido un compromiso del 100% aún cuando las condiciones no las merecían. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haber luchado por mis compañeras que se fueron, por las que se quedan y por las próximas jugadoras que vendrán".

"Y principalmente me voy con el entusiasmo de afrontar los nuevos desafíos que se vienen y así poder seguir aportando con mi granito de arena. Solo deseo que todo lo qué pasó este año en el club no se quede en el olvido, y que nuestra lucha y desvinculación como jugadoras no haya sido en vano, sino que se convierta en aprendizaje y que mejoren las condiciones para el fútbol femenino", sentenció la defensora.

El resumen de mercado de Universidad Católica Femenino

Se quedan: Consuelo Berrocal, Gali Espinoza, Agustina Heyermann, Fernanda Rojas, Baitea Pérez, Tali Rovner, Catalina Figueroa, Constanza Barrientos, Macarena Ávila, Millaray Cortés, Yamila Pérez.

Fichajes: Emilia Pastrián, Thiare Parraguez, Ignacia Bustos, Camila Guzmán.

Suben de la Sub 19: Javiera Soto, Teresita Barrios.

Salidas: Antonia Dolz, Tindra Biedermann, Valentina Núñez, Monserrat Sepúlveda, Andrea Cerda, Valentina Aravena, Camila Cofré, Paz González, Macarena González, Yazmín Torrealba, Carla Pérez, Naiara Kapstein, Aileen Genskowsky, Catalina Martabit, Valentina Montenegro.