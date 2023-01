Santiago Morning es uno de los equipos que está trabajando en la conformación de su plantel de cara a la competencia de este año. Por ahora las Bohemias anunciaron la renovación de Daniela Pardo y Bárbara Muñoz, mientras que despidió a cinco jugadoras que no continuarán en el club para este temporada.

Este martes la cuenta oficial del equipo microbusero aseguró que Valentina Navarrete seguirá ligada al club hasta el próximo año, mientras que Mary Valencia continuará hasta el 2025. Navarrete alguna vez confesó que no le gustaría ir a ningún otro equipo chileno, pues para ella era un retroceso, por lo que al seguir ligada al Chago, se espera que una posible salida sea fuera del país.

Mary Valencia, en tanto, confesó a RedGol Fem en octubre del año pasado, que disputar la Copa Libertadores con Santiago Morning era un sueño. El equipo que aún no tiene confirmado un entrenador para esta temporada, tiene como objetivo ser el segundo equipo que clasifique al torneo continental que se desarrollará este año en Colombia.

Por ahora, el Chago no ha presentado a nuevos refuerzos, puesto que la Anfp todavía no discute las bases del campeonato femenino, por ende, aún no hay fecha para el inicio del torneo. De todas formas, el equipo encargado del equipo de mujeres de la institución, está trabajando en la planificación de la temporada.

Hasta ahora, Coquimbo Unido es el único equipo que ha vuelto a los entrenamientos, sin embargo, la dirigencia Pirata no ha presentado renovaciones ni contrataciones de cara al torneo de Primera División. Lo que sí se espera es que muchos equipos reduzcan sus planteles, ya que a partir de este año se debe cumplir con la ley de profesionalización del fútbol femenino en su primera fase.