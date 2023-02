Se produjo un terremoto en la selección francesa femenina a solo cinco meses del inicio del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Wendie Renard, capitana de las Bleus ha amenazado con no volver a vestir la camiseta del combinado nacional mientras la entrenadora Corinne Deacon y su cuerpo técnico continúen al mando.

En las últimas horas, jugadoras históricas como Marie-Antoinette Katoto y Kadidiatou Diani, han apoyado a Renard y también han anunciado su retirada de la selección francesa. La compañera de Tiane Endler en el Olympique de Lyon hizo el anuncio en sus redes sociales y ha sido contundente.

"Con gran pesar realizo este mensaje para informar de mi decisión de dar un paso atrás con la selección de Francia", escribió. Además, la defensora deja su muy claro en su escrito que no irá al Mundial si se mantienen las actuales condiciones. Renard es una de las diez jugadoras con más partidos en la historia de Francia: Tiene 142 encuentros y 34 goles.

La jugadora dio sus explicaciones deportivas que la llevaron a tomar esta decisión y una de ellas es que la planilla la considera corta, así como también acusa falta de recursos y de exigencia. "No puedo dar mi aval al sistema actual de la selección, que está muy lejos de las exigencias que requiere el más alto nivel. Es un día triste pero necesario para preservar mi cordura", indicó.

"Puede que mi rostro oculte el dolor, pero el corazón sufre. Y no tengo ganas de sufrir", señaló. Renard considera que vive "un día triste" al hacer este anuncio pero cree que es necesario dar ese paso "para preservar" su "salud mental". Después de hacer pública su postura, las jugadoras del PSG Kadidiatou Diani y Marie-Antoinette Katoto apoyaron a la central.

"Tras el comunicado de nuestra capitana Wendie Renard y las opiniones de los recientes resultados y la gestión del equipo de Francia, les anuncio que suspendan mis obligaciones internacionales para centrarme en mi carrera en el club. Será la primera fan de la selección francesa, si por fin llegan los cambios profundos necesarios, me devolveré al servicio de la camiseta tricolor", escribió Diani.

Mientras que Katoto añadió que "las palabras de nuestra capitana Wendie, a mi vez, me llevan a hablar de la situación en la selección francesa. Los campeoantos de 2019, la lesión de 2022 y luego los recientes eventos me muestran que ya no estoy en línea con la gestión del equipo de Francia y los valores transmitidos. Así que tomo la decisión de poner entre paréntesis mi carrera internacional hasta que se apliquen los cambios necesarios".