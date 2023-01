Fue empate 1-1 y un gran rendimiento de Antonia Canales, quien no pudo con un penal en contra a los 67 minutos, pero que evitó que la derrota fuera todavía peor.

Este fin de semana se está disputando la fecha 15 de la Primera RFEF en España. La división de plata del fútbol femenino español cuenta con tres chilenas, una de las cuales hizo su debut el día de hoy. Se trata de Antonia Canales, reciente fichaje del Real Oviedo, que empató 1-1 ante el Osasuna.

La portera nacional viajó el fin de semana pasado a Europa; firmó contrato, fue presentada en conferencia de prensa en su nuevo club, y se quedó entrenando con sus nuevas compañeras luego de llegar a acuerdo con el cuerpo técnico de la Roja Femenina, quienes la habían nominado para el segundo microciclo.

De cara al partido contra Osasuna, Canales entró a la convocatoria y, no suficiente con eso, saltó como titular a la cancha. Jugó durante los 90 minutos y tuvo una brillante participación, pero no fue capaz de impedir la igualdad a un tanto. No obstante, fue un gran rendimiento el que mostró la chilena.

Uno de sus primeros trabajos con el balón fue sobre el final del primer tiempo. Anto se quedó con él después de que rebotara en el travesaño, tras un tiro de esquina. En general, aunque Osasuna atacaba fuerte, ella no tuvo mayor participación salvo un par de achiques y pelotas que fueron directo a sus manos.

Ya en el segundo tiempo, una mano de María Iglesias a los 68' terminó con la árbitra del encuentro pitando penal. Sin embargo, Canales poco pudo hacer y a los 69' vio convertir el 1-1, que a la postre sería definitivo para el Real Oviedo.

Con este empate a un tanto, el nuevo club de la chilena se mantiene en la undécima posición de la tabla de la Primera RFEF con 14 puntos. Están a seis de distancia del Fundación Albacete y el Espanyol, que se ubican 10º y 9º, respectivamente, y suman 20 unidades. En la próxima fecha (domingo 22, 14h) visitarán al UDG Tenerife B.