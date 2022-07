Mary Valencia anotó su primer gol con la camiseta de Chile ante Bolivia en la Copa América Femenina. Una parte de las redes sociales celebró el tanto de la jugadora que milita en las Bohemias, mientras que otra parte atacó a la futbolista por su origen colombiano.

Ante las detestables muestras de racismo y discriminación contra la seleccionada nacional, no solo su club tuvo que salir a condenar los insultos, sino que también lo hizo la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff).

En un publicación en Twitter, la asociación que representa a las mujeres futbolistas, entregó su apoyo a Valencia, mientras que su presidenta, Iona Rothfeld, entregó a RedGol Fem la siguiente declaración: "Uno de los objetivos que hemos tenido desde la creacion de la Anjuff ha sido entregarle mejores condiciones de desarrollo a las jugadoras. Que toda niña y mujer pueda practicar fútbol de manera segura y con condiciones adecuadas".

"Creo que como mujeres futbolistas nos toca lidiar con muchos tipos de discriminacion y el racismo es una de ellas. Condenamos todo tipo de discrminación, maltrato y abuso en contra de las mujeres y especialmente en contra de las jugadoras, y la verdad es que nos parece horrible que tengamos esa expresión de racismo tan puro y tan duro contra una niña, una futbolista, una seleccionada de nuestro país", agregó Rothfeld.

Finalmente, la presidenta de la entidad aseguró que "Mary Valencia no está sola, las jugadoras no estamos solas y no vamos a dar ni un espacio para que ningún tipo de discriminación siga creciendo y se siga esparciendo en nuestras canchas o fuera de ellas", cerró.