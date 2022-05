¿Premonición? Daniela Zamora le gana a Daniela Pardo en el Desafío 90 segundos previo a U de Chile vs Santiago Morning Femenino

Este sábado 21 de mayo se disputa una nueva edición de un partido que no muchos saben cómo denominar. Por la fecha 9 del Campeonato Femenino 2022 Santiago Morning recibirá a Universidad de Chile en La Pintana. Para el Chago es "el partidazo", mientras que para otros es el nuevo clásico del fútbol femenino.

En la previa de este encuentro, Daniela Pardo y Daniela Zamora, dos referentes de ambas instituciones, protagonizaron un #90SecondsChallenge, un desafío que consistía en contestar la mayor cantidad de preguntas en un minuto y medio. En una premonición de lo que podría pasar en el encuentro de este sábado, el triunfo se lo llevó la jugadora azul.

Zamora contestó 35 preguntas, donde reveló que Christen Press es su ídola deportiva, que su comida favorita son los completos, que la mejor jugadora del torneo es Bárbara Sánchez, que le gustaría ganar la Copa América y también la Libertadores Femenina y que su cantante favorita es Francisca Valenzuela.

Al mismo tiempo, Pardo respondió solamente 32 y se quedó con la derrota. Para ella, su referente máxima es Christiane Endler, cree que Colo Colo está dentro de los mejores tres clubes del país, su película favorita es Shrek, su mejor característica es su fuerza y ella misma es la mejor jugadora en su posición en el país en estos momentos.

¿Qué preguntas le dieron el triunfo a Dani Zamora sobre su tocaya? Mejor jugadora del Campeonato, mejor DT y jugadora con más proyección de la liga. A su vez, no alcanzó a contestar la pregunta "la más divertida de tu equipo", debido a que no la entendió y ya no entraba en el tiempo.

El partido será uno de los más parejos del campeonato, ya que se enfrentan dos clubes con igual cantidad de puntos (21) en los mismos partidos (7), con misma cantidad de goles en contra (2) y solamente dos goles a favor de diferencia: Santiago Morning ha anotado 33, mientras que la U de Chile solamente 31. ¿Quién se llevará el triunfo?