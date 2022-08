La Copa Libertadores Femenina 2022 se celebrará entre el 13 y 28 de octubre en Quito. Las únicas representantes nacionales que están definidas son Universidad de Chile, quienes fueron las campeonas del torneo femenino en 2021. El segundo equipo clasificado se definirá el próximo mes.

El martes 13 de septiembre se disputará el partido por el Chile 2 de la Libertadores. ¿Quiénes lo jugarán? El primer clasificado fue Santiago Morning, al convertirse en subcampeón del certamen pasado. El segundo equipo es Colo Colo, sublíderes de la primera rueda del Campeonato Femenino 2022.

Hasta esta semana, el encuentro no tenía fecha clara -podía jugarse el 13 o 14- ni tampoco estadio definido. Sin embargo, hoy se confirmó su calendarización y que se celebrará en el Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, desde las 18:50 horas. La localía administrativa será sorteada.

La polémica empieza porque ambos equipos son de la Región Metropolitana y tendrán que salir de Santiago, en día de semana, para disputar el duelo. Ese martes solamente hay tres partidos programados en el fútbol profesional chileno: Melipilla vs Temuco en La Pintana, donde no pueden jugar porque hace de local Santiago Morning Femenino, Coquimbo vs Audax en el Sánchez Rumoroso, y O'Higgins ante La Calera en El Teniente.

Y aunque el Monumental no puede utilizarse porque pertenece a Colo Colo, San Carlos de Apoquindo ya fue dado de baja y todavía no se sabe si el Santa Laura estará disponible, está el estadio Bicentenario de La Florida, donde ya se están jugando partidos y que también tiene carpeta sintética. Al cierre de la nota, desde ANFP no habían respondido a la pregunta de RedGol sobre las razones para llevar el Chile 2 a La Calera.

Milenko Valenzuela, entrenador de Santiago Morning, aseguró a RedGol que "nosotros ya tenemos una planificación y un plan de acción. el programa empieza el sábado 10 después del partido contra Universidad de Concepción. Desde que suena el silbato empieza la planificación ante Colo Colo. Tenemos varias gestiones que estamos realizando para sacar el resultado positivo contra un gran y poderoso rival".