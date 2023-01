Este viernes comienza nuestro tan esperado Campeonato Nacional con el duelo del recién ascendido Magallanes frente a O'Higgins que estrenará a su técnico Pablo de Muner. En RedGol Fem nos pusimos en modo Chilean Premier League y conversamos con tres periodistas que trabajan en medios deportivos sobre lo que se viene para este torneo.

Carolina Fernández del programa Pelota Parada de TNT Sports, cree que el equipo que mejor se reforzó para esta temporada es la Universidad de Chile: "Es muy marcada la diferencia entre un mercado y otro. Son buenos nombres, también el de su entrenador, pero ahora es el momento de verlos a todos en acción. Si el equipo logra aceitarse y funcionar, las penurias deberían quedar en el pasado"

Para Andrea Hernández, conductora de Sportcenter de ESPN le parece que "la Universidad Católica con el fichaje de Eugenio Mena y el retorno de Aravena puede andar muy bien". Opinión que comparte la periodista de Chilevisión, Javiera Naranjo que considera que el mejor equipo en relación a refuerzos es la UC.

"Con Di Santo, Burdisso, Aravena me parece que está cubriendo mejor las líneas y lo que le faltaba. Un equipo que ya venía con una base y tenían claro por donde tenían que pasar los refuerzos y eso hasta ahora lo están supliendo bien. Todavía queda un tiempo y los hinchas esperan un poco más, pero de los clubes en Chile es el que por ahora va mejor", indicó Naranjo.

Sobre qué equipos o jugadores pueden ser las sorpresas en este torneo, Hernández aseguró que "Magallanes puede ser la sorpresa por la extenuante campaña del ascenso, por lo demostrado en Copa Chile y lo que hizo recientemente ante Colo Colo. Me parece que es un equipo que le sobran aptitudes, sobre todo por lo demandante que es mantener una regularidad en un campeonato tan largo como el Ascenso, y que Magallanes haya estado el 90% del año en el primer lugar, creo que es un impulso importante".

Para Javiera Naranjo hay dos jugadores que podrían ser sorpresas: "En la U, Leandro Fernández. Me parece que el argentino viene con cartas, ojalá que haga hartos goles, a ver si hace remontar al equipo. Y creo que también podría tener un buen momento Alexander Aravena. Como va a estar en la Sub 23, me imagino que podría llegar a los Panamericanos, va a tener más tiempo en la Católica y probablemente su rendimiento pueda mejorar aún más".

Caro Fernández, en tanto, cree que "Audax Italiano puede ser un protagonista. No solo por la llegada de Marcelo Díaz, también están Gonzalo Sosa que conoce bien el fútbol chileno por sus pasos en Melipilla y Magallanes; Gonzalo Ríos, Marco Collao. Su mediocampo puede dar que hablar". Fernández también coincide con Naranjo sobre Alexander Aravena: "Por el bien del fútbol chileno, es de esperar que sea un año consagratorio para él, un jugador que bien podría ayudar a refrescar el ataque de Chile en las próximas eliminatorias".

Finalmente sobre los favoritos para ganar el torneo, Javiera cree que "la UC podría ser el favorito, porque se está potenciando mejor en lo que le faltaba, tienen un técnico que ya lleva un rato trabajando, que los conoce y que ahora va a trabajar con los refuerzos que él está pidiendo y les sacará buen rendimiento".

Andrea le pone las fichitas al actual campeón: "Creo que Colo Colo es el gran favorito por funcionamiento, por idea y por propuesta, pero hay que ver cómo andan los refuerzos". Y Caro Fernández prefiere no jugársela, pero sí apuesta por un protagonista del torneo pasado: "Soy pésima para las predicciones. Solo espero que un equipo como Ñublense que cerró como líder las primeras 15 fechas en el torneo anterior y dejó partir a figuras como Mateos o Aravena, logre repetir una buena campaña y así presenciar una buena disputa en la parte alta del torneo".