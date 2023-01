Olarra critica a la UC por Felipe Gutiérrez: "Las S.A. no entienden esa sensibilidad con el jugador"

Este jueves se confirmó la salida de Felipe Gutiérrez de Universidad Católica. Tras no estar en los planes de Ariel Holan para 2023, el volante y club finalizaron anticipadamente el contrato que los unía y que trajo de regreso a Gutiérrez en 2021.

La formalización de la rescisión de contrato llegó justo después de que el volante publicara dos llamativas historias en redes sociales. "Nos quedaremos corriendo todo el año entonces", compartió Gutiérrez en Instagram, sumando que entrenaría en un grupo diferenciado en la precordillera.

Luego, la situación fue abordada por Rafael Olarra en ESPN F Show, donde el ex Universidad de Chile llamó la atención a las Sociedades Anónimas y controladores de los clubes, y los urgió a entender "la sensibilidad" que se debe tener con un jugador, sobre todo si son de casa.

"No puede ser que una reacción por redes sociales gatille una salida y una negociación, eso me llama la atención y más con un jugador que es referente y que hizo formación en el club. A ese punto no debería haber llegado la UC y Felipe Gutiérrez", lamentó el exdefensa.

"Se tendrían que haber sentado y arreglado todo antes. Hay jugadores que tú tienes que decir 'sabes, no te voy a utilizar, pero por respeto este es tu contrato. El técnico no quiere contar contigo y lo respaldamos, pero acá está tu contrato y el reconocimiento de toda tu labor'", siguió.

"Ahí Felipe no tendría espacio para nada ni escribir nada en contra, porque quizás él no quiere escribir nada, si él se formó ahí y es el club de su vida. Eso es lo que deben entender las Sociedades Anónimas y la gente que manejan los clubes, esa sensibilidad con el jugador. A veces el futbolista no quiere tantas cosas, a veces solo quiere despedirse", concluyó.