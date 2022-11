Isidora Carrasco y Catalina Pastén, deportistas del Club Social y Deportivo Colo Colo, compitieron en el World Skate Games que se desarrolló en Argentina y continúan su preparación para los desafíos que restan este año.

Isi Carrasco participó en la modalidad libre de la categoría Junior. "Competí con las mejores del mundo, 33 deportistas de alto nivel. Este fue mi primer mundial e hice una muy buena competencia y sumé la mayor experiencia posible", dijo la deportista sobre su debut en estas competencias.

"Además, el aprendizaje que me dejó es que soy capaz de todo, que puedo llegar tan lejos como me lo proponga y que no existe nada imposible, y que con trabajo, compromiso, responsabilidad, tolerancia y resiliencia se pueden cumplir todos nuestros objetivos", declaró la embajadora colocolina.

Carrasco está bajo las órdenes del entrenador italiano Luca Lallai, quien también es el técnico de la Selección de Alemania. El DT trabaja durante el año en el club de Isidora y después del mundial en Argentina, llegó a Chile a trabajar con las deportistas. Isi Carrasco se está preparando para el Nacional que será en diciembre de este año y ya en enero del 2023, viajará a competir a las Americas Cup Orlando.

Por su parte, Catalina Pastén no quedó tan conforme con su participación en la cita mundialera: "Fue una tremenda experiencia participar nuevamente en una competencia internacional, la cual tuvo un nivel durísimo, ya que se encontraban los mejores deportistas a nivel mundial. Una sabe que se está compitiendo con las mejores y eso significa saber que cada error cuesta", comentó.

Sin embargo, Pastén agregó que "el roce, el poder medirse con una multitud de competidoras es la mayor experiencia que me llevo, ya que eso entrega diferentes puntos de vista y/o oportunidades dentro de una misma carrera".

Cata Pastén, a diferencia de Isidora, ya puso fin a su temporada 2022 y comenzará a planificar la del próximo año. Realizará una preparación en Colombia de cara a los objetivos que tendrá en su disciplina.