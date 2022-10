Catalina Pastén empezó a desarrollarse como patinadora el año 2016. Lo que comenzó como un pasatiempo, se transformó en su vida. Su talento la llevó a destacar entre sus pares, llevándola a medirse con competidores de categorías mayores a la de ella.

Su clasificación al mundial se dio en una competición nacional que se divide en tres fechas. En esas jornadas, se realizan dos carreras donde los cuatro mejores tiempos toman posición en la clasifiación final. Sin embargo, solo dos de cada categoría sacan pasajes a la cita planetaria, convirtiendo lo alcanzado por Catalina en toda una hazaña para una joven de 15 años.

La deportista ya está en Argentina preparando su participación en el mundial. "El apoyo del Club en esta etapa ha sido de mucha ayuda porque sin Colo-Colo no podría realizar la pretemporada. Es muy necesaria porque las pistas de carrera no son iguales, entonces es necesario reconocerlas con anticipación", aseguró Pastén.

"También me han ayudado en la parte de los implementos ya que son muy caros. Uno no ocupa dos juegos de rueda para correr, también se necesitan para entrenar, rodamientos, etc. En esa parte me han aportado mucho", agregó la patinadora.

A pesar de su corta edad, Catalina confía en que su desempeño en la competición será importante y dejará el nombre de Colo-Colo en lo más alto: "Voy a dar lo mejor de mí. He entrenado demasiado para estar acá, entonces sé que se puede", cerró.