Las bases de los torneos de las categorías Sub 19 y Sub 16 del fútbol femenino fueron aprobadas por el Consejo de Presidentes de la Anfp y se acordó aumentar la cantidad de partidos y la duración de los campeonatos.

El Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó las nuevas bases del Fútbol Formativo de cara a la nueva temporada. Las propuestas que presentó la Comisión de Fútbol Formativo contaron con la asesoría de una comisión técnica, apuntando a la mejora en relación a la duración de los torneo y de mejorar la competitividad del fútbol joven nacional.

La modificación de las estructuras y formatos de los campeonatos son para los torneos de Proyección, Fútbol Formativo (Sub 19), Fútbol Formativo Infantil y Fútbol Iniciación. Entre ellos está presente la categoría Sub 19 y la Sub 16 femenina. Los cambios estaban previstos en el Plan Gen Chile con el objetivo de hacer preparar a los y las jóvenes para las competencias en sus divisiones y para proyectar jugadores a las categorías adultas.

El principal aporte de estas modificaciones son crear más instancias para disputar partidos. En la categoría Femenina Juvenil (Sub 19) se modificaron la cantidad de encuentros. Se incrementará el rango de 18 a 26 partidos que se disputaron en la campaña 2022 para pasaar de 24 a 32 partidos en la temporada 2023.

El aumento representa un 33,3% la cantidad de duelos mínimos. Con este cambio, el campeonato femenino será igual que su símil masculino y tendrá una duración de 10 meses, es decir, se disputará desde el mes de marzo hasta diciembre. Cabe recordar que en la fase regular de la Sub 19 se jugaron 10 partidos, mientras que los equipos de la zona sur, disputaron nueve encuentros.

En relación a la categoría Femenina Sub 16, al igual que la del Fútbol Formativo, se aumentaron la cantidad de partidos. El incremento pasó de tener entre 9 y 13 partidos que se disputaron en la campaña del 2022 a un número que irá entre 24 y 32 duelos por disputar en la actual temporada. Lo que significa un aumento de 166,67% de la cantidad de partidos mínimos.

Esto significa que la competición al igual que la de la Sub 19, durará todo el año y el campeonato de clausura será más extenso. Durante la temporada pasada, la zona norte jugó cuatro partidos y los dos primeros clasificaban a los playoffs. La zona centro 1 y 2 disputaron 8 partidos en la fase regular y la zona sur tuvo un total de 8 partidos antes de la clasificación a los playoffs.