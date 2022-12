Universidad Católica Sub 16 derrota a Colo Colo Femenino y son campeonas del fútbol formativo

Enmarcada en el festival de finales del fútbol formativo, este domingo Colo Colo y Universidad Católica femenino Sub 16 se enfrentaron en el Complejo Quilín, pocas horas después de la final juvenil que le dio el bicampeonato a las albas, tras derrotar precisamente a la UC en penales.

Esta vez, fueron las Cruzadas quienes se quedaron con el título. A diferencia del partido del sábado, las dirigidas por Vanessa Arauz esta vez ganaron por 2-1 y se quedaron con el primer título en la historia del fútbol femenino de Universidad Católica.

Pamela Cabezas fue la figura de la UC, después de convertir los dos goles que les dieron el campeonato del torneo Sub 16. El primero fue un misilazo de media distancia, que no le impidió superar a la portera Jazmín Labrín de Colo Colo a los 10 minutos. A los 18', en tanto, Heysiu Alfaro igualó las acciones.

Pero ya cerca de llegar al descanso, la misma Cabezas se sacó a la arquera en el borde del área y se metió sola hasta el arco después de eludirla; así, la delantera cruzada marcó el 2-1 definitivo y le dio la copa del torneo Sub-16 a Universidad Católica. Además, clasificaron al torneo Evolución Conmebol 2023.

Carlos Muñoz sufre por su hija Catalina

Catalina Muñoz, hija de Carlos, es una de las figuras de Colo Colo Sub 16 con solo 12 años. Su padre compartió en Instagram un emotivo texto luego de perder la final, donde no fue titular. "Me parte el alma, sí! Pero acá estoy firme y siempre contigo mi reina, orgulloso y con las mismas fuerzas que tú tienes para el futuro", empezó.

"Recién comienza esta aventura y de todo tendrás que vivir, sabes que lo más importante es lo que viene y junto a todo tu equipo lucharán juntas una vez más por una revancha. Gracias por dejarme ser parte de tu proceso, gracias por hacerme vibrar y emocionarme cada día, gracias por hacerme volver a mi niñez", agrego Muñoz.

Pero eso no fue todo, ya que Carlos cerró con un mensaje de amor a su hija. "Te amo mi crack, de la mano lucharemos por un nuevo año lleno de desafíos, como un gran equipo que somos como familia seguiremos peleando por todos nuestros sueños", sentenció.