Este fin de semana, la atleta chilena Martina Weil disputó el Circuito de Interclubes de Bélgica y volvió a batir el récord nacional en los 400 metros planos en el inicio de la temporada 2023. La anterior marca fue impuesta por la misma Martina en junio del 2022, por lo que la talentosa deportista sigue haciendo historia para el deporte nacional.

Weil está radicada en Bélgica desde el 2021 y en la competencia logró un tiempo de 51,67 segundos, con el que estableció una nueva marca nacional. El tiempo anterior era de 51,90 y Weil la había logrado el 26 de junio de 2022 en el marco del Nacional de Atletismo del país europeo en el que reside.

La deportista señaló en sus redes sociales que "todavía estoy procesando lo que fue hoy. 51,67. PB (personal best) y nuevo récord de Chile en mi primer 400 del año. No tengo videos ni fotos ni nada corriendo porque era una competencia chica y no le pedí a nadie que grabara, porque nunca me imaginé que iba a correr así".

La velocista de 23 años hija de los ex atletas Gert Weil, Ximena Restrepo, además consiguió romper el récord de Bélgica en la prueba de 4x400 mixtos con un tiempo de 3 minutos, 16 segundos y 29 centésimas. En la carrera formó equipo con Kévin Borlée, Dylan Borlée y Camille Laus.