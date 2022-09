Este fin de semana, la atleta chilena Martina Weil participó en el Meeting de Deinze en Bélgica y registró su mejor marca personal en la prueba de los 200 metros planos. Martina marcó 23.14 segundos, superando su anterior marca de 23.33 segundos que la marcó en 2018.

"¡Estoy muy contenta! Los 200 metros no es mi prueba principal y no había tenido muchas oportunidades de correrla en el último tiempo, así que poder por fin mejorar mi marca, me ha dejado muy feliz", aseguró Martina.

También la atleta agregó que "ha habido muchísimo trabajo. He estado corriendo 200 como preparación para mi prueba que es el 400. Me cambié de entrenador este año y ver que me he estado poniendo cada vez más rápida es un muy buen indicador para lo que se viene".

Los próximos objetivos de Weil son los Juegos Suramericanos de Asunción: "La última vez que fui a unos Juegos Suramericanos, solo corrí el relevo y ahora estoy clasificada en dos pruebas individuales. Espero poder mejorar mis marcas en las dos", cerró la deportista.

Las competencias que tendrá que enfrentar en Paraguay serán la pruebas de 400 y 200 metros donde espera lograr medalla en la primera, y la final en la segunda. Los Juegos Suramericanos de Asunción se comenzarán a disputar el 1 de octubre y serán hasta el 15 del mismo mes.