Colo Colo logró derrotar a Santiago Morning en las semifinales y clasificó a la Gran Final del Campeonato Femenino 2022 este domingo. Enfrentarán a Universidad de Chile y buscarán volver a la senda del triunfo, que les es esquiva desde 2017, la última vez en que fueron monarcas del fútbol chileno.

María José Urrutia aseguró que este encuentro "sabíamos que iba a ser difícil porque en estas instancias siempre lo es y con el Chago siempre lo es. Teníamos la convicción de llegar nuevamente a una final, después del 2017, y nos preparamos todo el año para esta instancia".

Cote volvió al gol este domingo, que le había sido esquivo en 2022. Según ella, este domingo "en lo personal me sentí bien; dentro de todo, este no ha sido un buen año, pero me sentí bien. Menos mal que salió. Daba lo mismo quien hacía el gol porque lo que queríamos era estar en la final. Estoy feliz porque se dio y ahora viene lo más importante".

"Sabemos que en estas instancias da lo mismo lo que haya pasado durante el año, son diferentes. Juega el tema psicológico, sumamente importante, y estamos preparadas. Queremos sacarnos la espinita y ganar una final. Ya llegamos, nuestro objetivo siempre ha sido ese", agregó Urrutia sobre el partido ante Universidad de Chile.

El mero hecho de clasificar a la gran final les asegura al menos medio cupo a la Copa Libertadores Femenina 2023. Quien gane el título también clasificará directamente. La delantera fue enfática en revelar que "queremos asegurar el cupo, no el medio cupo, a eso vamos a ir. Nos queda esta semana para preparar la final".

El estadio Sausalito de Viña del Mar recibirá el Superclásico el sábado 17 de diciembre, en horario por confirmar. Urrutia invitó a la gente a viajar a la V región y acompañarlas. "Hacemos un llamado a la gente para que vaya, va a ser un lindo espectáculo el clásico en la final. Esperamos hacer un gran partido para que la gente vaya y se llene", cerró.