La FIFA destacó a la joven jugadora colombiana como una de las futbolistas a la que no se le puede perder pisada para el próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Linda Caicedo (17 años) fue una de las mejores jugadoras del mundo durante este año. La delantera colombiana disputó cuatro competencias oficiales durante el año con la Selección de Colombia y fue una de las figuras en la Copa América que se disputó en su país. La joven que milita en el Deportivo Cali, es además la más sobresaliente de la Liga Nacional de Colombia.

A su corta edad, Caicedo disputó el Sudamericano Sub 20 en Chile, la Copa América en Colombia, el Mundial Sub 20 en Costa Rica y el Mundial Sub 17 en India. Este 2023 es una de las jugadoras que tiene su lugar asegurado en la nómina de su selección para el Mundial Femenino Adulto. La FIFA hace algunos días destacó a la talentosa atacante que disputó un total de 46 partidos, y anotó 18 goles.

De hecho, el ente recto del fútbol mundial, publicó en sus redes sociales que "Linda Caicedo es una 'one to watch2 de las FIFAWWC". Caicedo y su selección serán parte del Grupo H del Mundial y tendrán que enfrentar a Alemania, Marruecos y Corea del Sur. La joven sumará su tercer Mundial en menos de un año.

En la cita planetaria Sub 20, Colombia alcanzó los octavos de final y Caicedo disputó cuatro partidos y anotó dos goles. En el Mundial Sub 17 en tanto, la selección cafetalera se quedó con el subtítulo del torneo y la delantera jugó seis partidos y realizó cuatro asistencias. En esa Copa Mundial, obtuvo el balón de plata y el botín de bronce.

Falta mucho para el inicio de la cita en Australia y Nueva Zelanda, pero para ya ir anotando en el calendario, Linda Caicedo con la Selección de Colombia debutarán el lunes 24 de julio ante Corea del Sur en el Sidney Football Stadium.