Este lunes 10 de octubre, la selección chilena femenina cerrará su gira por México con el último amistoso en Coapa. El rival será, precisamente, la selección mexicana, el encuentro comenzará a las 18:00 horas y será el último antes del sorteo del repechaje de la Copa del Mundo, el próximo viernes 14.

José Letelier confirmó que su idea en estos amistosos es probar jugadoras. Es más, el seleccionador confirmó que varias de las que jugaron ante el Club América serán titulares frente a las aztecas el lunes y que espera sacar en limpio un par de nombres que fortalezcan al equipo en la reclasificación.

En total son nueve futbolistas las que nunca han jugado un partido oficial por la selección chilena femenina absoluta. Sin embargo, seis de ellas ya defendieron el escudo de La Roja en distintos torneos juveniles: Sudamericanos Sub 17 y Sub 20. Todo apunta a que varias harán su estreno este lunes ante el Tri.

Antonia Canales, por ejemplo, disputó el Sub 17 Argentina 2018, además del Sub 20 Argentina 2020 y Chile 2022. Gabriela Bórquez fue al Sub 20 Ecuador 2018. Isidora Olave es la futbolista con más sudamericanos Sub 20 en la historia de la Roja, con tres: fue en 2018, 2020 y 2022, mientras que en 2018 también fue al Sub 17.

Por otro lado, Yocelyn Cisternas defendió a la Selección Chilena en el Sub 17 Brasil 2010 y Sub 20 Brasil 2012. Karen Fuentes estuvo en los Sub 20 de 2020 y 2022, mientras que Sonya Keefe fue al Sub 17 en 2018 y al Sub 20 en 2022.

Por otra parte, Ryann Torrero y Thiare Parraguez han estado en convocatorias de la Roja adulta, pero no han sumado minutos en partidos oficiales. La jugadora que cierra la lista es Franchesca Caniguán, goleadora de Fernández Vial esta temporada.