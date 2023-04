El 27 de marzo fue un día que marcó al mundo deportivo y en particular al hockey césped. La noticia del fallecimiento de Claudia Schüler caló hondo después de varios meses con un cáncer que había comenzado en su ojo izquierdo. La portera y referente de las Diablas siempre fue destacada no sólo por su talento deportivo, sino que por su calidad humana.

Sergio 'Cachito' Vigil fue su entrenador durante casi ocho años y en conversación con RedGol Fem recordó con mucho cariño a Claudia: "Ella es una hermana de esta familia, una hermana fundamental que ahora no vamos a poder tocar, pero sí vamos a poder sentir y vamos a aprender a convivir con Claudia de otra manera, desde otra dimensión".

"Pero para poder convivir en esta nueva relación con ella y el equipo, tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que tener la capacidad de sentirla, porque Claudia va a estar en nuestros corazones, en nuestras cabezas y va a estar jugando con nosotros no sólo en una cancha, sino que en el recorrido del camino para cuidar a cada una de las personas", agregó 'Cachito'.

Con mucha emoción, Sergió continuó diciendo que "nos va a seguir cuidando y nosotros vamos a dejar que ella nos cuide y nos irradie esa mentalidad, esa convicción, esa deportividad, esa búsqueda de excelencia que quedó marcada a fuego y esa huella es eterna, no muere. Y Claudia se transformó, está en otra dimensión".

"Yo creo en la vida, y la muerte también es parte de ella, y hay una vida que ahora tiene Claudia que nosotros no conocemos y ella nos va a ayudar a conocer. ¿Para qué? para que estemos tranquilos, en paz y que confiemos en la magia del universo que a veces no podemos entender y nos enojamos, pero hay una magia universal y ella no nos va a abandonar", cerró Vigil.

Tanto el entrenador como sus compañeras aseguraron que quieren conseguir una medalla en los Juegos Panamericanos para poder dedicársela a Claudia Schüler. Por ahora, el equipo comenzará su preparación para ese objetivo e iniciará una periodo de entrenamiento este miércoles 26 de abril.

Tendrán seis partidos contra Sudáfrica en Santiago, y en mayo irán a disputar un triangular con Uruguay y Gales en el país oriental. Después de eso viajarán a Europa a jugar partidos con Irlanda, Italia, Bélgica y Alemania y tras su gira en el Viejo Continente, van a definir una competencia final que lo más probable es que disputen en Argentina.