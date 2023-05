La ex jugadora que apunta contra Santiago Wanderers: "Me enteré por terceros que no seguía en 2023"

Santiago Wanderers Femenino ha hecho noticia durante los últimos meses por temas que no han sido favorables. Primeramente las jugadoras que funaron al club por no liberar sus pases y exigirles que devolvieran la ropa de entrenamiento para dejarlas ir. Luego, por la contratación de Mario Vera como DT, con una lista de denuncias en su contra.

Ahora se sumó Camila Maldonado, exjugadora caturra que contó su periplo para salir de SW. Ella asegura que el 10 de abril pasado se enteró por terceros que sus compañeras volverían a entrenar bajo las órdenes de Vera. El entrenador, según acusa la chilota, no le avisó a ella ni a otras jugadoras que no continuarían siendo parte del plantel.

"Quiero aclarar que yo nunca recibí ningún tipo de información oficial sobre esta decisión, ni por parte del entrenador ni por parte de nadie del club. No se me informó ni siquiera el motivo. A pesar de que el año pasado nos tuvieron compitiendo entre nosotras, aludiendo que se tomarían en cuenta ciertos aspectos para ser candidatas a tener un contrato profesional. Entre esos aspectos estaban: asistencia y rendimiento", expresó.

Además, Maldonado señala que el pase y el documento de libertad de acción debía entregárselo el mismo Vera, ya que él asumió también como coordinador esta temporada. En su escrito cuenta que el tema fue tremendamente burocrático y aplazado en varias ocasiones por el club.

"Incluso en dos ocasiones me envían mi libertad de acción con errores. Quiero recalcar que los responsables directos para este trámite, eran el Sr. Matías Sánchez y el Sr. Mario Vera. Me parece indignante que una jugadora de un plantel profesional tenga que enterarse de esta forma de su salida, de un club del cual formó parte por más de 3 años y donde entregó todo su esfuerzo y corazón", agregó.

La ex wanderina acusa que "a un mes de solicitarles este documento, quiero contarles que aún no lo recibo. Las consecuencias son negativas para mí, porque no tener este documento significa que no puedo jugar en ningún otro club profesional ni amateur. Es un trámite que solo toma un día en realizarse y después de las correcciones que hicieron y después de varios mensajes de mi parte, solo quedaba ponerle el timbre institucional" ¿Qué pasó? Fue gracias a terceros que consiguió timbrar su pase.

Pero eso sigue sin ser todo, ya que además Camila relata cómo el club las hizo cocinarse fideos con salsa en la mitad de un entrenamiento a doble jornada, que no disponían agua para ellas, tampoco canchas en buenas condiciones y que a casi dos años aún no capacitan a la institución sobre el protocolo de acoso, abuso sexual y discriminación.

De momento, Santiago Wanderers no ha respondido a las acusaciones de su ex jugadora ni tampoco se ha referido a la contratación de Mario Vera esta temporada.