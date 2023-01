Si la Primera División femenina tiene poca claridad de cara a la temporada 2023, el Ascenso Femenino está en peor estado. Sin embargo, hay varios clubes que ya retomaron los entrenamientos y buscarán desde ya la forma de ascender, como Huachipato. Santiago Wanderers está lejos de eso.

Según reveló el portal caturros.cl, las jugadoras porteñas están viviendo una nueva crisis. Todo comenzó porque los directivos del club no querían liberar sus pases si no devolvían todas las prendas de indumentaria que les entregaron en 2022. Hay una serie de antecedentes que empeoran la situacion de las wanderinas.

Si bien su participación en el Ascenso 2022 terminó en agosto pasado, el club nunca retomó los entrenamientos ni mostró intención de darles continuidad a sus jugadoras. ¿Y de cara a 2023? Tampoco hay claridad sobre el regreso a las prácticas ni sobre las futbolistas que seguirán jugando.

El portal habló con varias jugadoras del equipo adulto de Santiago Wanderers que, en off, confirmaron que "no podemos buscar otros clubes, no podemos hacer planes para estudiar o trabajar porque no sabemos qué horarios tendremos. Y lo más importante, no podemos prepararnos".

Otra futbolista afirma que se desvincularon del club por la incertidumbre que viven, ya que el plantel se reducirá para hacer menos contratos por la ley de profesionalización. "Se nos exigió asistencia, nos dijeron que eso sería parte clave para considerar hacernos contrato. Se le pidieron algunas estadísticas de todas las jugadoras al cuerpo técnico. En este momento no existimos, no han habido pruebas, nada", destacan.

"Se siente como si todo nuestro esfuerzo en la temporada pasada, muchas luchando para tener el anhelado contrato, hubiese sido por nada. Yo personalmente dejé de trabajar para poder cumplir con los entrenamientos diarios, he gastado de mi bolsillo exámenes y kinesiólogos. Es un sacrificio enorme que hicimos muchas y no merecemos pasar por todo esto, es indignante. Por lo demás, nadie se atreve a visibilizar esto por miedo a represalias", cierra una tercera jugadora wanderina.