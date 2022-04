El financiamiento del deporte en Chile siempre ha sido tema. Los reclamos de los atletas porque no llegan las becas o no son suficientes para costear su carrera deportiva son altísimos, y además de bingos, rifas y colectas, muchos de ellos deben trabajar en cosas paralelas para financiar sus competencias, insumos y viajes. No todos pueden mezclar sus pasiones.

En el caso de Evelyn Muñoz, campeona nacional de mountainbike xco, sí lo consiguió. Deportista desde niña, y ciclista por elección, encontró en el café una cosa que le gustaba lo suficiente como para abrir una tienda que uniese su pasión por las dos ruedas y por el café. Su nombre es Yafün Coffee y está a punto de abrir las puertas del local.

En conversación con RedGol, la ciclista explicó de dónde surge su inquietud por abrir una cafetería de especialidad y con temática. "Siempre he hecho lo que a mí me gusta y nunca he trabajado para alguien, solo por tiempos muy cortos. Estudié para preparador físico y entrenador personal y me puse a trabajar como entrenadora y ahí gano mis lucas para la prioridad 1, que es el entrenamiento y las competencias", comenzó.

"Siempre ha sido así. Los trabajos son el medio para obtener los recursos para poder viajar. Luego de tanto tiempo en que me gustó el tema del café, lo terminé estudiando y terminé vendiendo café. Ahora abriré una cafetería en Providencia, en unos meses más", agregó, al referirse a Yafün Coffee.

La tienda y el ciclismo no son sus únicas labores, ya que se dedica a muchas cosas más además de competir cada fin de semana, puesto que el poco financiamiento le impide escoger únicamente al deporte. "Por eso tengo varios trabajos: soy entrenadora, estoy levantando la cafetería, aunque ahora solo estoy con venta online de café de especialidad, y además tengo un trabajo no remunerado, porque soy presidenta de la Comisión de Deportistas en la Federación", añadió.

Pero será una tienda especial. "Estará súper ligada con el tema del ciclismo, porque será una cafetería concepto que estará al lado de una tienda de bicicletas con taller mecánico, que tendrá el ambiente del ciclismo y noticias relacionadas con el deporte en general. Ahí intentaré mezclarlo con ciencia y deporte, los beneficios del café, y todo eso", cerró Muñoz.