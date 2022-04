Evelyn Muñoz no es una deportista cualquiera. Aunque ha brillado en el mountainbike XCO, antes de eso fue atleta, nadadora, triatleta por largos años, practicó skate y decidió quedarse con la bicicleta, que nunca fue su prueba "de confort" en el triatlón. Hasta que se enamoró del ciclismo de montaña.

Muñoz ha sido campeona nacional elite XCO en 2016, 2017, 2020 y 2021, y además ostenta los títulos nacionales XCM en 2017 y 2018. En conversación con RedGol explicó cómo fue que se decantó por las bicicletas y por qué prefirió hacer esta categoría en vez de ciclismo en ruta.

"Antes de andar en mountainbike yo hacía triatlón. Cuando chica también lo hice, pero dejaron las becas y no pude continuar. Y ya luego cuando grande hice un año triatlón por mi cuenta y me salía bastante caro. Entonces decidí quedarme con uno de los tres deportes; en natación me iba súper bien porque fui nadadora, corriendo también me iba bien porque fui atleta, y en el ciclismo en realidad me iba súper mal, pero me gustaba, así que me quedé con él", comenzó.

Sin embargo, el mountainbike nunca fue su primera opción. "Empecé a hacer ruta todos los días y lo sentí demasiado monótono. Y me dieron ganas de hacer mountainbike para tener la conexión con el cerro y probar algo distinto. Me compré la bicicleta, empecé a pedalear y dije 'no, este es mi deporte'. Tiene adrenalina, me gustó porque antes hacía skate también; tiene la parte física, técnica, y me gustó demasiado, así que me quedé y hace 10 años que estoy practicándolo", detalló Muñoz.

Hace dos fines de semana, la ciclista nacional se subió al podio y ganó el tercer puesto en el Abierto Argentino C2 de mountainbike. "La verdad es que bien, estaba siguiendo el plan que nos trazamos con mi entrenador. A principios de la temporada, en enero, andaba bien para podio pero no como antes, y me sentía como en periodo base porque estábamos preparando los Juegos Bolivarianos y el Panamericano en Argentina. Ahora levanté el nivel y me siento como antes, pero estamos preparándonos todavía para estar a punto para esa fecha, porque me falta por mejorar", agregó.

Sin embargo, esas no son sus únicas metas. "Tengo en mente todo el rato los Juegos Panamericanos 2023 y ahora me voy a ir a la Copa Chile, que será en Angostura el 7 y 8 de mayo. Luego viajo a Puerto Rico, a mediados de mayo igual, y a fines de ese mes es el Panamericano en Argentina. Luego en junio estoy pensando si ir o no a Brasil, depende de las lucas, y ya a fines de ese mes son los Juegos Bolivarianos", manifestó Evelyn Muñoz.

Entre el 25 y 29 de mayo, en San Fernando del Valle, Catamarca, será el torneo Panamericano de mountainbike Argentina 2022. El sueño de la deportista es sacar podio, ya que anteriormente quedó en el quinto puesto.

Evelyn Muñoz trabaja desde hace unos meses con Women4Sports, una aplicación que busca generar matches entre deportistas y marcas, entrenadores, clubes, becas universitarias, entre otros. Es pionera en el mundo y su principal misión es fomentar a las mujeres en el deporte. Está disponible en iPhone y Android y es gratis para atletas.

Respecto a eso, Eve confesó que "ha sido una relación bastante buena, los chicos se han movido harto. Me han llegado algunas cosas pero no hemos podido coincidir porque tengo beneficios muy similares y no puedo tomarlos. Pero igual han aparecido algunas cositas y ha sido bien interactivo, hay harta comunicación con los chicos".

¿Qué beneficios ya tiene? Por ejemplo, "ahora tengo un entrenador que fue el primero que me entrenó en mountainbike; tuve otros, pero volví con él y estamos hace tres años. Me ve los entrenamientos, también tengo una nutricionista que es de Argentina y viaja de vez en cuando específicamente a evaluarme, pero que está en constante comunicación conmigo. Tengo una psicóloga deportiva en el Centro de Alto Rendimiento y las evaluaciones también las hago ahí, todo lo que es médico. Y también tengo una empresa que me apoya en todo el tema kinesiológico".

Orgullosa mapuche

Muñoz se ha caracterizado por terminar cada una de sus carreras enarbolando su Wenufoye, también conocida como la bandera mapuche. Santiaguina, pero con familia en Panguipulli, la ciclista confesó que una de sus principales motivaciones es vincular a los pueblos originarios con el deporte.

"Desde siempre he estado orgullosa de mis raíces. Se ve súper poco el tema de los pueblos originarios en el deporte, porque uno siempre lleva la bandera de Chile. O sea, yo no es que no me sienta chilena; nací en Chile, vivo acá, soy chilena, pero llevo mucho más en la sangre el tema de los pueblos originarios, a mi familia. Mi mamá es profesora de lenguas indígenas en Chiloé. Mi hermano también está súper metido en el tema, hemos estado en varios grupos de asociaciones indígenas y siempre he estado ligada al tema", reveló.

Para Evelyn, levantar su bandera es "siempre es un factor motivacional y que de mente me mantiene bien fuerte, porque si uno conoce la lucha de los mapuche, la resistencia, es lo que tengo en mi cabeza y en mi forma de ser", cerró.