Después de competir en los Juegos Olímpicos, Kathleen Ledecky cambió a su entrenador y el lugar donde entrenaba. Al parecer le sirvió bastante, pues la estadounidense se ha ganado por segundo año consecutivo, el premio a la Atleta Femenina del Año que entrega la agencia de noticias Associated Press.

A sus 25 años, Katie Ledecky tuvo una actuación estelar en los Campeonatos del Mundo donde además, estableció un par de récords mundiales y cerró su año con el premio que concede AP. La nadadora ganó cuatro medallas de oro en el Mundial que se disputó en Budapest, Hungría en los 400 metros libre, 800 m libre, 1500 m libre y 4 x 200 m libre.

La nacida en la capital de Estados Unidos apareció por primera vez en la escensa mundial a los 15 años cuando participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En la cita se clasificó tercera en la final de los 800 metros libres y sorprendió a la prensa y al resto de participantes al ganar la medalla de oro con un ventaja de más de cuatro segundos y además, batió el récord estadounidense de la prueba que estaba vigente desde 1989.

La deportista ha estado en el top de la natación en estilo libre en las pruebas de piscinas más largas durante casi una década, una carrera que la ha llevado a ganar siete medallas de oro olímpicas y 19 títulos mundiales. En Londres 2012 ganó una, en Rio de Janeiro 2016 sumó cinco y en Tokio 2020, se colgó cuatro preseas doradas.

Además, Ledecky tiene 16 récords mundiales y ni siquiera el mejor nadador de todos los tiempos, Michael Phelps, pudo entender al principio el talento de su compatriota. Bruce Gemmel que fue su entrenador entre 2013 y 2019, envió a hacer un examen físico a Katie para obtener agunas respuestas: "Me entregaron un dossier de 60 páginas. No encontraron nada. Mide 1,80, menos que la mayoría, no tiene un gran torso, sus manos son pequeñas y sus pies estándar", aseguró en ese momento al tratar de encontrar una explicación para su talento.

Lo de Katie es tan sorprendente que batió 12 récords mundiales antes de cumplir 20 años y se convirtió en la primera persona de la historia que ganó pruebas en cuatro modalidades distintas: 200, 400, 800 y 1.000 libre. El año pasado, por ejemplo, nadó los 800 metros en 8 minutos y 8,04 segundos, una marca mejor que la de algunos competidores varones.

Su historia deportiva la hace merecedora de los reconocimientos que recibió a fines del 2022 y la misma graduada en psicología contó acerca de su fortaleza emocional para superar a su máxima rival por dos segundos menos, Mireia Belmonte: "No puedes rendirte, no siempre sale bien todo a la primera. Las cosas no siempre salen como esperas pero tienes que seguir intentándolo. Vas a verte trabajando cada vez más cerca de ese objetivo”, cerró.