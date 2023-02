La corredora Karen Torrealba es una deportista con gran experiencia en running y carreras. A pesar de que actualmente se está recuperando de una operación y no está entrenando para prepararse para la Maratón de Santiago, la runner sí está ayudando a otros deportistas que desean enfrentar los 42 kilómetros de carrera.

Torrealba, como muchas mujeres, es maratonista, profesional y también mamá, por lo que sabe muy bien cómo manejar sus actividades y no estresarse con tanto que hacer: "Cuando algo te gusta y te apasiona no resulta complejo, pero requiere un alto grado de organización para hacer calzar todas las piezas sin dejar ninguna fuera", aseguró.

Para la embajadora de Garmin, lo primordial es tener voluntad y compromiso. Algo que también le exige a sus alumnos a quienes les da consejos que los ayudarán a enfrentar una carrera de 42 kilómetros. "Las claves para llegar a la meta, independiente del lugar que se ocupe, son no apurar el plan establecido en el entrenamiento, disfrutar del proceso y gestionar la adrenalina”, explicó Karen.

De hecho, la deportista aseguró que para correr una maratón es importante entrenar tanto lo físico como lo mental, más aún cuando por primera vez el deportista se enfrenta a una carrera tan larga. En relación a lo físico, explicó que seguir ciertas reglas como "realizar la noche anterior un checklist de la indumentaria, conocer el desayuno que se tomará el día de la carrera y tener claros los tiempos de desplazamiento para llegar al evento" son puntos importantes.

Además, el calentar antes de comenzar una carrera es tan clave como no usar zapatillas nuevas, ya que pueden causar dolor o heridas. Torrealba también indicó que "la ingesta de carbohidratos antes de la maratón no es recomendable, a no ser que haya sido testeado previamente. Asimismo, hay que recordar que el líquido es fundamental y hay que respetar cada uno de los puntos de hidratación, así como hay que saber escuchar las señales del cuerpo y atenderlas".

Por último, respecto al cuidado sicológico, Karen planteó que "sobretodo en la primera carrera, el componente mental cobrará una alta relevancia, por lo cual se debe ser realista, ir paso a paso, marcando pequeños objetivos, controlar la ansiedad y respetar el plan trazado en el entrenamiento".