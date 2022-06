Josefina Tapia comenzó a andar en skate a los 12 años. En ese tiempo estaba de moda el penny (un tipo de skate más pequeño, pero de plástico) y le pidió a su papá que le regalara uno. "Yo lo usaba, pero no era para hacer trucos, era más para moverse. Hicieron una competencia en Cachagua, que es donde vivo, y yo me quería inscribir, pero me dijeron que no podía competir en penny", cuenta Josefina.

"Al final me prestaron un skate, competí y salí tercera. Ahí fui cambiando de a poco el penny por el skate y me fui dando cuenta que se podían hacer más trucos y era más estable, por lo que al final era más desafiante". Josefina recuerda que el skate fue uno de los pocos deportes a los que llegó sola, porque practicó mucho otros, pero todos por sugerencia de sus padres: "Antes hice tenis, karate, fútbol, golf y hasta escalada, pero este fue el que me enamoró".

Hace dos fines de semana, Josefina viajó a San Juan, Argentina para disputar un Open y un Sudamericano, donde en ambas competencias logró el primer lugar. "Fueron hartos días porque primero era el Open y a la semana siguiente el Sudamericano. Llegamos un día antes del Open y allí salí primera, después tuvimos unos días para practicar para el Sudamericano".

Tapia tuvo un puntaje de 6.70 que le permitió quedarse con la medalla de oro en el I Sudamericano de Deportes sobre Ruedas en la modalidad Park y asegura que "estuvo súper entretenido, compartimos con los chicos de Argentina, Paraguay y Uruguay, que eran algunos de los países que estaban y fue una súper bonita experiencia y estoy más que feliz por el resultado".

En relación a quiénes son las skaters que admira, Josefina comenta que "a nivel nacional no hay muchas que yo haya visto cuando chica, pero a nivel internacional, siempre me ha gustado Lizzie Armanto que fue una de las primeras mujeres grandes en el skate. Armanto siempre ha sido una de mis referentes, fue la primera mujer que salió en Thrasher, una revista súper importante, así que siempre la he tenido a ella como referente".

El próximo desafío de Josefina Tapia es el Rio World Skate Park World Championships 2022 en Río de Janeiro, que es la primera competencia que suma puntos para los próximos Juegos Olímpicos, y "Jose" ya se está preparando para ese torneo: "Tengo hartas ganas de irme a Brasil antes de la competencia para poder entrenar, porque es importante, así que estoy bien enfocada en eso".

La competencia en la ciudad carioca será desde el 2 al 9 de octubre en la Praça Duó en Barra da Tijuca.