La continuidad de José Letelier como entrenador de la selección chilena entró en tela de juicio luego de la Copa América Femenina. La Roja llegó como favorita al torneo y terminó quedándose con el quinto lugar, que le permitió conseguir uno de los dos cupos al repechaje del Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Sin embargo, y ya realizada la evaluación por parte de la Federación de Fútbol de Chile, RedGol pudo saber que el seleccionador se mantendrá a la cabeza del proceso con miras a la próxima Copa del Mundo. No será reemplazado y será él quien dirija en la repesca, que se celebrará en febrero próximo.

Si bien la Roja femenina no jugará en la fecha FIFA de septiembre, debido al colapso del calendario, actualmente José Letelier está trabajando en buscar caras nuevas y jóvenes para la selección adulta. Es más, ha estado presente en los microciclos de la sub 20 (previo a los Odesur) y de la sub 17 (antes del Mundial de India).

La intención de la Federación es que Chile aproveche las ventanas de selección de octubre y noviembre para preparar el repechaje. Letelier programará microciclos con jugadoras locales durante los próximos meses, solamente de entrenamiento.

Además, la Gerencia de Competencias llegó a un acuerdo con el cuerpo técnico que encabeza el Pulpo en la previa de la Copa América Femenina, donde pactaron que la Roja viajaría antes a Colombia para tener una semana extra de entrenamientos, a cambio de saltarse la fecha FIFA de septiembre.

De todo modos, el proceso del seleccionador estará bajo la lupa de la Federación de aquí al repechaje. En caso de quedarse sin el cupo al mundial, la salida de Letelier de la Roja femenina es prácticamente un hecho.