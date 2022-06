La nómina de la Roja para la Copa América Femenina 2022 causó revuelo. En horas de la noche de este martes, José Letelier confirmó la lista de 23 jugadoras que irán al torneo y, además de marginar a Fernanda Pinilla y María Cristina Julio, la gran sorpresa fue la no-nominación de Sonya Keefe, máxima goleadora chilena del torneo nacional.

Isabel Berríos, una de las fundadoras del fútbol femenino chileno, primera mujer DT en el país y actual entrenadora de la escuela de fútbol inclusiva Sueño Azul en Universidad de Chile, habló con RedGol y analizó la nómina del certamen continental.

La profe Isa cree que las 23 que fueron citadas "se trata de afianzar a las que ya tienen un proceso largo, pero a nivel personal creo que a esta selección le han faltado goles y una delantera más potente".

"Sé que la Dani (Zamora) volvió y le ha costado ponerse en forma. Carla (Guerrero) está saliendo de una lesión grave y no sé si irá a estar para los partidos. Qué lata que hayan sacado a una delantera tan importante como la Sonya (Keefe). No puedo creerlo. Tampoco que vaya Yanara Aedo, me cuestiono mucho ese tema", agregó.

Berríos, además, confesó que "difiero con algunas chicas (nominadas), creo que al equipo nuestro (Universidad de Chile) le ha ido bien en muchas cosas, hay jugadoras maravillosas y espectaculares en la selección, y las muchachas han hecho una labor increíble en la selección, pero para mi gusto siempre queda el sabor de que pudimos haber hecho más, anotar más, tener más afianzadas a las jugadoras en cada puesto".

"A mí me cuesta mucho evaluar lo que hace otro técnico porque no creo que sea lo correcto; no me gustaría que a mí me lo hicieran. Pero creo que desaprovechar jugadoras importantes, como a la Sonya, yo la hubiera dejado igual o hubiera buscado alguna alternativa para ella. Tenemos que aprovechar todos los grandes talentos que tenemos. No son tantas y deberíamos ocuparlos todos", analizó Isabel.

Bajo su criterio, es fundamental convocar a las mejores y no marginarlas por temas extrafutbolísticos. "En algún momento estuvo fuera la Cote Rojas, que siendo una jugadora tan importante con un espacio internacional estuvo fuera. Son cosas que a uno le cuesta explicar, pero son decisiones de una persona que lleva harto tiempo, lleva experiencia y no le ha ido mal, entonces no se puede hacer un juicio valórico del tema", añadió.

"A mí me da lata eso, porque en las selecciones de hombres no se produce tanto eso de que si alguien hizo o dijo algo, o le cayó a alguien mal, lo saquen. No sé. En el fútbol femenino se ha dado eso y qué lata que se dé. En el fondo, desaprovechamos jugadoras importantes. No hay tantas en el medio, ni tenemos el bagaje que quisiéramos como en otros países, donde levantas una piedra y salen dos niñas", manifestó.

Para finalizar, Isabel Berríos sentenció que "pienso que en el caso de él (José Letelier), se ha quedado pegado con algunas jugadoras eternamente y no ha abierto las posibilidades a otras jugadoras. Hay varias que no han dado en el ancho, pero son gustos. Me es difícil juzgar a un colega porque tú no sabes cuál es el pensamiento de él respecto a fútbol".