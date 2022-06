La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó esta semana que la tenista número 1 de Chile, Bárbara Gatica, había sido suspendida de manera provisional luego de arrojar positivo por boldenona, un esteroide anabólico, cuyo uso se da principalmente en animales.

El comunicado asegura que "la ITIA envió a la jugadora un aviso previo a la acusación de una infracción de las normas antidopaje el 31 de mayo en virtud del Artículo 2.1 del Programa (presencia de una Sustancia Prohibida en la Muestra de un Jugador) y el Artículo 2.2 (Uso de una Sustancia Prohibida sin una AUT válida), confirmando su suspensión provisional".

Gatica actualmente es la 211 del ranking de singles WTA, además de 167 en dobles. La muestra que arrojó su caso de doping fue tomada en un torneo en el WTA250 de Bogotá, en abril de este año. Según el análisis posterior, la muestra A arrojó boldenona y su metabolito.

Aunque la tenista chilena apeló a la suspensión provisional, el 17 de junio fue denegada por el presidente del tribunal de la ITIA, William Norris. Él aseguró que "los resultados analíticos adversos para sustancias no especificadas conllevan una suspensión provisional obligatoria".

"La jugadora ha ejercido su derecho a solicitar que se analice la muestra B para ver si confirma el hallazgo en la muestra A. Mientras está suspendida provisionalmente, la jugadora no podrá competir ni asistir a ningún evento de tenis autorizado, organizado o sancionado por los órganos rectores del deporte", añaden desde la ITIA.

Gatica no podrá competir en la qualy de Wimbledon, debido a su suspensión. En 2020, sin embargo, el tenista colombiano Robert Farah recibió la misma sanción por dar positivo a boldenona, y fue absuelto porque se probó que consumió el esteroide mediante carne que compró en el supermercado en Colombia. La chilena arrojó positivo también en tierras cafeteras.

En su cuenta de Instagram, la chilena confesó que "nunca he hecho uso intencionado de ninguna sustancia prohibida y me tomo muy en serio mis responsabilidades como deportista profesional. Como tal, nunca pondría deliberadamente en riesgo mi carrera y mi reputación".

"He investigado todo lo que consumí en los días anteriores a la recogida de la muestra y he contratado a abogados y a un bioquímico para que me ayuden en este asunto, para demostrar mi inocencia y volver a las canchas lo mas rápido posible. Mi máxima prioridad en este momento es identificar lo que podría haber dado lugar a la prueba positiva y demostrar mi inocencia. Mientras tanto, les pido su apoyo, hasta que podamos establecer lo que realmente ha sucedido", añadió.