Fernanda Pinilla: "Me parece vergonzoso que no estén las bases"

Han pasado 75 días desde que se jugó la final del Campeonato de Primera División Femenino. El torneo se cerró con el partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile y durante los primeros días de enero, el primer equipo que volvió a los entrenamientos fue Coquimbo Unido. Poco a poco los distintos clubes iniciaron sus pretemporadas, pero sin tener claridad de cómo sería el formato del campeonato ni tampoco su fecha de inicio.

Fernanda Pinilla, jugadora y capitana de la Universidad de Chile aseguró que para ella "es vergonzoso. Yo creo que no existe otra palabra para definir lo que está pasando. Nosotras llevamos más de un mes de pretemporada y es vergonzoso que empecemos una pretemporada y no sepamos en la cuarta semana de entrenamiento cuándo empieza el campeonato ni quién es nuestro primer rival", comentó la defensora en el programa el Rincón de las Leonas.

"Ya este fin de semana no se empezó, el siguiente lo dudo. Sería pensando entre el 20 y el 25 de marzo. Ahora, entendiendo el contexto del fútbol femenino en Chile, tenemos esa mala costumbre de siempre compararnos con equipos que están más mal que nosotros. Para algunas cosas nos comparamos con Europa, pero para otras mejor comparémonos con Perú, Bolivia, Paraguay...", aseveró la futbolista.

Pinilla indicó que "sí, hace rato tenemos un campeonato que es regular que se juega durante nueve meses, que tenemos fechas todos los fines de semana, pero ahora resulta que como salió la ley de profesionalización donde los clubes se ven con la obligación de tener al menos el 50% de sus jugadoras contratadas, retrocedamos a esto. Y fue una de las primeras cosas que yo puse en alerta hace un tiempo atrás, pero lo dije, tengo un temor bastante grande con la ley".

Para Fernanda la ley no estab tan precisa porque "si se hubiese pensando que los campeonatos tenían que durar nueve meses como mínimo, ya hubiésemos tenido las bases. Pero la ley te deja un vacío donde no te pone la duración del campeonato. Si los distintos presidentes de los clubes se ponen de acuerdo y dicen 'yo sí puedo tener a mi rama femenina y este no puede porque no tienen plata o no quieren gastar la plata', entonces juguemos por cuatro o cinco meses".

"Lo otro es que las planillas de los equipos profesionales o semi profesional, como le gusta decir a la geerenta del fútbol femenino, vamos a tener a 15 jugadoras adultas con contrato y vamos a sumar a juveniles, y a las juveniles no les tienes que hacer contrato.Esa alerta yo la dije en algún momento, porque iba a pasar esto, de querer acortar el campeonato a siete meses y luego ver si se hace alguna cosa como extra y maquillar los últimos meses del calendario, pero llevar tanto tiempo con un campeonato largo, encuentro vergonzoso que que no tengamos las bases del torneo", sostuvo la jugadora de la U.

Por último, Fernanda Pinilla declaró que "también me imagino que se están poniendo de acuerdo de cuándo va a empezar a regir esto de la ley, si va a ser desde ahora o durante el año. Entonces son hartas cosas que se están viendo, pero al final lo único que demuestra esto, es bajo lo que siempre se ha movido el fútbol femenino: en base a la voluntad. Y las personas que toman las decisiones de nosotras son pocas. Son pocas las que quieren que la actividad que crezca, sino que hay otras personas que lo único que quieren es tratar de que duela menos el bolsillo", cerró Pinilla.