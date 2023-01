En Chile hay muchas mujeres que se desempeñan en cargos de importancia en grandes empresas y Emiliana Borba es una de ellas. Es Sales Leader de Philips Domestic Appliances para Chile y países del Pacífico, y está a cargo de desarrollar el canal Loyalty & Incentives, desarrollo e implementación de la estrategia de marketing en el negocio de Mother & Child Care (Philips Avent) y negociación de diversos acuerdos comerciales.

En RedGol Fem conversamos con Emiliana que además, es deportista y ha participado de varias competencias. Sobre cómo ha sido su experiencia en el rubro al que se dedica, Borba aseguró que "ha sido una experiencia de mucho aprendizaje a lo largo de los años. Estoy en el negocio hace casi 15 años, fui atendiendo diferentes canales comerciales en Argentina, lo cual resultó ser super entretenido y con nuevos desafíos en cada cambio".

"En estos últimos dos años estoy enfocada en el desarrollo de la marca en países del Pacífico. El mayor aprendizaje de este último tiempo es que las 'recetas' que funcionaron en un momento, en un lugar, no necesariamente van a funcionar en este 'nuevo' espacio o lugar, así que es necesario ser flexible, escuchar la necesidad y encontrar la mejor solución para alcanzar el objetivo".

Las barreras siempre han estado presentes para las mujeres, pero para la Sales Leader de Philips indicó que no ha tenido dificultades: "La compañía siempre ha tenido como principal pilar la igualdad de género desde su liderazgo hacia todos los equipos. De hecho, actualmente el 50% del liderazgo en la región Latam es femenino. Hacia el mercado, no creo que haya alguna desventaja en ese sentido"

¿Cuáles son los desafíos para este 2023? Emiliana comentó que "el principal desafío es recuperar el terreno perdido en las principales plazas que aún no estamos. Después, lanzar categorías donde aún no estamos presentes, y tenemos mucho por ofrecer con nuestros productos. Por último, sostener el crecimiento exponencial que estamos teniendo en el canal online.

Borba es también una mujer deportista y su relación con la actividad física comenzó hace 12 años aproximadamente: "No soy deportista de nacimiento, honestamente. Pero me acerqué por una necesidad de llevar una vida más sana y bajar algunos kilos que en ese momento me estaban molestando. Años más tarde me acerqué a la natación, no sabía nadar, apenas flotar para no ahogarme, con mucha determinación y constancia aprendí y hoy es de las actividades que más disfruto".

"Hace unos cinco años empecé a pedalear, es mi mayor desafío y cada vez lo disfruto un poco más. Las tres actividades me ayudaron a ordenarme, me enseñaron a disfrutar el proceso y a no frustrarme cuando las cosas no salen como uno quiere, ¡siempre surgen nuevas oportunidades!"

Emiliana ha participado en "3/4 olímpicos y en 3 medio Ironman. Corrí muchas carreras de calle, incluidas tres maratones, y varios desafíos de nado en aguas abiertas. Lo más divertido es hacerlo en distintas locaciones, es una gran excusa para viajar y combinarlo con turismo".

Finalmente para la Licenciada en Marketing Estratégico combinar en el deporte y el trabajo ha sido fácil: "¡Siempre hay espacio para el deporte! Es clave para el equilibrio mental, para liberar las tensiones del día a día y te permite tener la cabeza clara para tomar decisiones. En mi caso el entrenamiento es diario, parte de mi rutina, con 3 disciplinas a lo largo de la semana, lo cual lo hace más entretenido y completo".