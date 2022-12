Este martes, la Roja femenina jugará su último amistoso del año, contra País Vasco en España. El puntapié inicial será a las 15:00 horas (hora de Chile) en el estadio de Mendizorroza y está enmarcado en la preparación del repechaje del mundial femenino 2023, que se jugará en febrero próximo ante Senegal o Haití.

José Letelier habló con RedGol desde Bilbao y aseguró que este amistoso lo programaron sabiendo "el potencial que tiene la selección vasca, sabemos el potencial del fútbol femenino español en su totalidad y eso cae en los clubes y a nivel selección. Para Chile jugar con esta selección es muy significativo para nuestra preparación y nuestro crecimiento".

"Vimos jugar hace un año a esta selección ante Venezuela y Argentina y el fútbol español ha crecido en esta última década a pasos agigantados. Son campeonas Sub 17, finalistas Sub 20, la absoluta está dentro de las 10 mejores y ya están clasificadas al mundial", agregó el seleccionador.

Respecto a la importancia de este encuentro, Letelier considera que "Chile se está preparando en esta última etapa para jugar el repechaje en febrero y nos sirve mucho este partido para eso, ya que no lo teníamos considerado porque no es fecha FIFA". El amistoso ante la Euzkal Seleksioa no sumará puntos para el ranking.

Además, y pese a que no pudo contar con todo el equipo, el DT de la selección chilena femenina considera que "la invitación nos vino muy bien. Independiente de la situación de final de año, el Campeonato Femenino que terminó hace un par de días en Chile".

Letelier reveló lo que busca sacar de este amistoso, que básicamente completará al equipo que trabajará en microciclos durante todo enero para llegar al play-off mundialista. "Nos va a servir para ver algunas jugadoras y complementar el plantel de cara al repechaje. Es muy importante el partido y esperamos hacer una buena presentación", cerró.