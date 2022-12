El repechaje del Mundial Femenino Australia & Nueva Zelanda 2023 se jugará en febrero próximo, en Auckland, y la Roja Femenina será una de las participantes. Por esa razón, la selección chilena despedirá el año disputando un último partido amistoso en España, contra la selección del País Vasco.

El encuentro fue programado para este martes 20 de diciembre, en punto de las 15:00 horas (hora de Chile) en el estadio de Mendizorroza. Será la primera vez que la Roja femenina enfrente a la Euskal Selekzioa en la historia, en un partido que no será clase A y que no sumará puntos para el ranking FIFA.

La razón para disputar este encuentro es muy simple: será la última prueba para varias jugadoras que buscan entrar a la convocatoria en febrero. Así, una vez que comiencen los microciclos en enero próximo, José Letelier tendrá mayor claridad de los nombres que buscarán clasificarse a la Copa del Mundo.

Es más, previo al repechaje jugarán tres amistosos: dos contra Panamá, en ciudad y fecha por confirmar, y uno contra Argentina, que será precisamente en Auckland tres días antes de enfrentar a Senegal o Haití por el cupo a la cita planetaria.

Pero el encuentro ante País Vasco no es "válido". Es exactamente igual que cuando enfrentaron al Club América, en octubre pasado, o a la selección de Cataluña en enero del 2019, previo al Mundial. ¿La razón? Es una selección no adscrita a la FIFA o a la UEFA, por lo que este encuentro no será oficial ni clase A.

Esto influye a la Roja en tres cosas: la primera es que no sumará puntos para el ranking, la segunda es que no puede contar con todas las jugadoras, por ejemplo Christiane Endler, que estará jugando Women's Champions League, y la tercera es que los debuts que se realicen no serán oficiales. Catalina Figueroa, Isidora Olave y Thiare Parraguez son las únicas futbolistas que aún no se estrenan por la selección chilena femenina adulta.