La polémica que envolvió al Superclásico Femenino entre Universidad de Chile y Colo Colo tuvo relación con hechos de violencia de los hinchas presentes y con la falta de ambulancia que asistiera a Javiera Grez, que terminó con ella saliendo en un furgón de Carabineros. El marcador final, que le dio un triunfo por 1-0 a las albas sobre las leonas, pasó a segundo plano.

Daniela Zamora dijo presente en la conferencia de prensa azul este jueves y aseguró que la idea de las jugadoras de la U es seguir jugando con fanáticos en el CDA, ya que para ellas es fundamental sentir el apoyo presencialmente. Sin embargo, piden que alejen del fútbol femenino la violencia.

"Para nosotras es muy importante sentir el cariño del hincha y ese día fue especial. Fue un clásico, que se vive de forma distinta para las jugadoras y los hinchas. Obviamente lo otro fue un tema delicado, son situaciones que no deberían ocurrir. En general, en el fútbol femenino no ocurren, y es lamentable", destacó Zamora.

De todos modos, la delantera descartó que las jugadoras de Colo Colo hubieran vivido un momento inseguro en la cancha Leonel Sánchez. "No sé si hubo una agresión importante o quizás un riesgo para la salud de las jugadoras. Es una situación lamentable que no se puede repetir, pero para nosotras es súper importante jugar con hinchas y sentirnos apoyadas por ellos", afirmó.

La U quiere mejorar su fútbol

Universidad de Chile Femenino suma dos derrotas en lo que va de Campeonato Femenino 2022. No obstante, las leonas se sacaron las balas de la caída ante Colo Colo luego de derrotar por 10-0 a Deportes La Serena. Según Zamora, "creo que, al menos, el último partido fue uno muy bueno".

"Vamos terceras en la tabla, no es la posición en la que nos gustaría ir; sabemos que perdimos partidos muy importantes, y hay muchas cosas que mejorar para la segunda rueda. Nuestro objetivo siempre es estar en el primer lugar y son los detalles que intentaremos mejorar durante esta para, que nos van a servir para completar nuestro objetivo y salir campeonas a final de año", añadió.

Pero las caídas no complican a la U. "No sé si es preocupante. Contra el Chago no nos vimos bien y no pudimos hacer nuestro juego. En el partido contra Colo Colo, que era el más importante, se vio otro equipo. Hicimos un buen segundo tiempo, y eso que estábamos con una jugadora menos; se vieron las ganas y la calidad de jugadoras que tenemos", manifestó Zamora.

Respecto al duelo ante las albas, la seleccionada nacional cree que ellas fueron superiores y cayeron por fallas puntuales. "Lamentablemente el gol no salió, tuvimos muchas más oportunidades que ellas jugando solo con 10. Estos partidos se definen por detalles; no nos llevamos el triunfo, pero después de ese partido nos quedamos con la sensación de que nosotras podemos, porque tenemos la calidad y la energía y sí o sí el próximo partido contra ellas va a ser nuestro", cerró.