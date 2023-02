Un grupo de deportistas chilenas están dando de qué hablar en las ramas de triatlón, golf, tiro con arco y atletismo paralímpico. Una de ellas es Patricia Rodríguez de 64 años, que se prepara para competir en la triatlón de Colbún los próximos 11 y 12 de marzo, además de la Maratón de Santiago en mayo y el Ironman de Pucón, en 2024.

Rodríguez partió en esta disciplina a sus 30 años cuando llevaba a sus tres hijos a entrenar, los que también son deportistas: dos de ellos pentatletas y una triatleta, como ella. Su hijo mayor estuvo en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y el menor en Londres 2012 y Tokio 2020. Gracias a ellos vio la oportunidad de cambiar de vida y con constancia y arduo entrenamiento —está dedicada cien por ciento al deporte— hoy se encuentra en las grandes ligas. Como senior, ha obtenido el primer lugar en diversas corridas y competencias de natación y, además, salió tercera de su categoría en el Maratón de Santiago en 2022.

"Creo que el deporte es muy importante para jóvenes y también para nosotros los adultos. Si tú me preguntas si me he enfermado de algo, si he postergado una comida, no hay nada, soy completamente sana y tengo un estado de ánimo siempre positivo. Es un estilo de vida que le hace bien a cualquiera", destacó Rodríguez, quien llama a los adultos mayores a seguir su ejemplo de vida.

Con más de 46 años de diferencia, Martina Ahumada también es un ejemplo, pero en otra disciplina: el golf. Con tan solo 18 años puede decir que ya lleva 9 años de práctica y ostenta el 5° lugar en el ranking juvenil, además del 11° a nivel nacional. "Para mí el golf significa todo. Al principio partió siendo un pasatiempo, pero hoy puedo decir que es mi vida", comentó esta joven que participa en unos 20 torneos por año.

Martina es oriunda de Huechuraba y se interesó en este deporte gracias a que su padre fabrica palos de golf y de hecho, tiene una pequeña tienda. Pero costearlo no era algo fácil para alguien que provenía de una realidad muy distinta a la que acostumbra este deporte, por lo que tuvo que golpear muchas puertas. Por lo mismo, al igual que Patricia, agradece el apoyo que ha recibido de Team Modelo, una iniciativa que busca apoyar a deportistas profesionales y amateurs en distintas ramas para que puedan crecer en sus carreras y concretar sus metas.

Martina busca compatibilizar el golf con sus estudios de psicología deportiva que parten en marzo. Su gran meta en 2023 es clasificar en la Copa Andes en agosto que es un torneo por países en base a equipos. Todo a la par de su gran sueño: democratizar el golf. "Hay que romper el mito de que es aburrido y que solo los millonarios lo juegan, porque no es así. Hay muchas deportistas que se dedican a ello y que no nacieron con plata", enfatizó. En esa línea, destacó todo el trabajo que ha realizado Joaquín Niemann por visibilizar el golf nacional.

En la rama de atletismo paralímpico con discapacidad visual destaca Margarita Faúndez, de 34 años que suma 15 practicando este deporte, que según comentó, le cambió la vida.

Pese a lo tarde que empezó a entrenar, ha anotado varios triunfos. En 2015 alcanzó la medalla de oro en los Panamericanos de Toronto. Mientras que ese mismo año, obtuvo la medalla de bronce en el mundial de Qatar. Por otro lado, obtuvo el octavo lugar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y el décimo en los de Tokio 2020. Mientras que en 2019 ganó medalla de bronce en Lima.

Esta joven fue diagnosticada de retinitis pigmentosa a los cinco años, enfermedad que es hereditaria y progresiva y que hoy le significa contar sólo con un 0,01% de vista. Es decir, sólo puede distinguir luz y sombra, o dicho de otra manera, si es de día o de noche.

Hoy Margarita —que cuenta con la beca PRODDAR, para deportistas de alto rendimiento— se encuentra a la espera de que Chile defina a qué deportistas llevará al Campeonato Mundial de Para Atletismo que se celebrará entre el 8 al 17 de julio en París. Ella podría estar dentro de las seleccionadas, ya que cuenta con la marca para formar parte del team (5’ 38’’ en los 1500 metros planos). En tanto, también se está preparando para participar en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se celebrarán en noviembre en Chile.

"El apoyo de Team Modelo ha sido maravilloso, porque la verdad es que los paralímpicos decimos que esta rama es el hermano chico del deporte olímpico convencional.", indicó añadiendo que uno de sus máximos referentes es Cristian Valenzuela, deportista chileno que compite en atletismo adaptado.

Por último está Mariana Zuñiga de 20 años que es otra de las deportistas que está dando de qué hablar. Desde hace cuatro temporadas practica de manera profesional tiro con arco, en las categorías convencional y para-tiro con arco. Sin embargo, su cercanía con dicha rama del deporte comenzó aproximadamente a los 10 años y se profundizó luego de ver la película 'Valiente', que relata la historia de una joven princesa que recibe como regalo de su padre una flecha y un arco por su cumpleaños.

Hace unos cinco años, decidió retomar las clases de tiro y en esa instancia llamó la atención de entrenadores que la invitaron a formar parte de un equipo paralímpico en proyección en 2018. A la fecha, ya fue medallista de plata en los juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en arco compuesto y doble récord Panamericano y bronce mixto en los Parapanamericanos de Monterrey 2021. "Este año tenemos planificado participar en una competencia convencional para agarrar el ritmo de las competencias internacionales y el evento fundamental es el Mundial paraolímpico en República Checa y en agosto tengo un torneo de ranking mundial que será en EE. UU. Eso, junto con los panamericanos de Santiago 2023", apuntó Mariana que además, cursa su tercer año de psicología en la Universidad Católica.

En ese sentido, resaltó que Team Modelo ha sido un gran aporte en su carrera ante las dificultades para el financiamiento. "Hay que hacer grandes inversiones para tener equipos de calidad y profesional", comentó añadiendo que admira a la colombiana Sara López y al norteamericano Matt Stutzman, arquero sin brazos que lanza con los pies.

Mariana nació con mielomeningocele y otras condiciones que hacían poco probable que viviera. Sin embargo, una operación en útero a las 21 semanas de gestación —la primera de este tipo hecha en Latinoamérica—, realizada en Argentina, revirtió los efectos de su condición, dejando como secuela tener que utilizar silla de ruedas. Esto la empoderó para dedicarse al deporte y ser hoy un ejemplo para las y los jóvenes chilenos.