Este viernes comenzó el Torneo Clasificatorio para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en que se repartirán los últimos tres cupos para la cita planetaria. La Roja femenina tuvo su primer apronte ante Argentina y las nacionales cayeron por 4-0 en un partido amistoso. RedGol Fem conversó con Carla Andrade, experta en fútbol femenino para analizar la derrota de Chile.

"Me dejó con un sabor bien amargo. Fue un muy mal partido de Chile, no pudimos pasar la mitad de cancha con claridad. No sé si fue falta de comunicación o un desorden en el mediocampo, que no nos permitió una salida. Llegamos solamente una vez al arco rival por la izquierda con Valentina Navarrete, pero nada más", aseguró la comunicadora.

Para Carla "Chile no tiene una idea de juego clara, no hay una visión, hay muy pocos argumentos para ser optimistas. Si bien, hubo muchas jugadoras que no estamos acostumbrados a ver jugar, lo colectivo sigue sin funcionar. Seguimos viendo los mismos problemas de la Copa América, entonces ¿qué es lo que hemos analizado todo este tiempo?, ¿qué es lo que hemos mejorado?, me parece que casi nada. Sí creo que hay un punto alto que es lo de la Chichi Olave, estuvo bien en las marcas y ella y Ámbar Figueroa hicieron un partido correcto".

El partido con Argentina fue el último de preparación antes del encuentro que definirá uno de los cupos al Mundial y para Andrade "si bien los partidos amistosos son para probar variantes, Argentina y sus jugadoras son rivales conocidos. Me pareció alarmante el partido. Argentina no es un equipo para pararse atrás, tenemos contextos muy similares, por lo cual es un equipo con el que podemos salir a proponer y anoche no propusimos nada. Si no podemos proponer jugando con un equipo que es nuestro par, un equipo al que le hemos ganado por ventajas grandes, es preocupante".

Finalmente y aferrándose a lo que puede ser el desequilibrio individual, la fundadora de Revista FutFem aseguró que "yo creo que tenemos argumentos futbolísticos para clasificar, pero creo que deberíamos tratar de soltar el 4-3-3 tan abrazado por todo Chile, porque aquí hay una diferencia física muy importante entre Chile y el rival que le pueda tocar".

"Me parece que el sistema con laterales con proyección, el que ya usó Letelier para los Juegos Olímpicos o un 4-4-2 podría ser más interesante. Creo que tenemos individualidades que son muy claras, que destacan mucho, pero siento que se están mal utilizando, no se están explotando las habilidades de las jugadoras. Pero yo siempre elijo creer, y creo que vamos a ir al Mundial", cerró Carla Andrade.