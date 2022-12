Chile Femenino vs País Vasco EN VIVO: MINUTO A MINUTO, resultado y dónde ver

La selección chilena femenina continúa su preparación de cara al repechaje del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, por ello hoy martes las dirigidas por José Letelier enfrentan al combinado de País Vasco en un duelo amistoso a jugarse en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria, España.

La formación estará llena de caras nuevas, por lo que alinearán Ryann Torrero; Nayadet López Opazo, Catalina Figueroa, Camila Sáez, Javiera Toro; Karen Araya, Ivette Olivares, Gisela Pino; Valentina Navarrete, Thiare Parraguez y Mary Valencia. De ellas, ni Figue ni Titi han hecho su debut oficial en la absoluta.

¿Cuándo juega la selección chilena femenina contra País Vasco por un amistoso internacional?

La Roja Femenina juega ante País Vasco este martes 20 de diciembre a las 15:00 horas de Chile en el Estadio de Mendizorroza, Vitoria.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a la selección chilena femenina?

El partido no será transmitido en territorio nacional por TV, sin embargo, podrás ver en vivo el duelo de La Roja Femenina ante País Vasco vía Streaming por la señal de Chilevisión.cl y en el Youtube de Chilevisión.

Revisa la nómina de La Roja femenina:

El duelo ante País Vasco no sumará puntos en el ranking FIFA al no ser considerado "Clase A", además tendrá ausencias notables como la de Francisca Lara y Christiane Endler. Por otro lado será el debut -aunque no oficial- de Catalina Figueroa, Isidora Olave y Thiare Parraguez.

Arqueras: Antonia Canales, Ryann Torrero.

Antonia Canales, Ryann Torrero. Defensas: Camila Sáez, Javiera Toro, Nayadet López Opazo, Fernanda Ramírez y Catalina Figueroa.

Camila Sáez, Javiera Toro, Nayadet López Opazo, Fernanda Ramírez y Catalina Figueroa. Volantes: Karen Araya, Gisela Pino, Yastin Jiménez, Ivette Olivares, Yessenia López.

Karen Araya, Gisela Pino, Yastin Jiménez, Ivette Olivares, Yessenia López. Delanteras: Valentina Navarrete, Thiare Parraguez, Mary Valencia, Daniela Zamora, Isidora Olave y Millaray Cortés.

¿Cuándo juega la selección chilena Femenina el repechaje al Mundial?

La Roja Femenina jugará el partido por el repechaje al Mundial el próximo 22 de febrero de 2023, ya que sólo tendrán que jugar un partido para intentar clasificar a la Copa del Mundo.

¿El motivo? La selección chilena quedó como segunda cabeza de serie, logrando ser parte del Grupo B junto a Senegal y Haití, dos combinados que deberán enfrentarse el próximo 18 de febrero para determinar a la ganadora y próxima rival de la selección nacional.