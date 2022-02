La defensora de Universidad Católica fue convocada a la selección chilena femenina adulta, ya que estaba concentrada con la Sub 20. Puede hacer su debut en la Roja.

La selección chilena femenina todavía tiene un partido más que disputar antes que llegue el final de la primera fecha FIFA del 2022. La Roja Femenina enfrentará a Ecuador, en el segundo amistoso pactado. Será este martes 22 de febrero, desde las 19:00 horas, en el estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

El primer encuentro se celebró el sábado pasado en Viña del Mar, y Chile derrotó por tres goles a uno a la Tri. Yanara Aedo fue la encargada de abrir el marcador, y le siguieron Yenny Acuña y Francisca Lara, quien aumentó a 22 su cuenta personal como la máxima goleadora de esta selección.

De momento, se han confirmado dos nombres que no estarán presentes en el partido de esta tarde. Por un lado está Christiane Endler, que será operada de la rodilla derecha el próximo jueves. Además, Daniela Pardo quedó fuera de esta convocatoria porque sufrió un edema en el cuádriceps derecho y aún no recibe el alta.

Además, en la Roja aún están esperando la eventual baja de Fernanda Ramírez. La zaguera de Colo-Colo sufrió un esguince leve en el tobillo derecho y no jugó en el primer encuentro vs Ecuador. Por esa razón, José Letelier convocó a una central que estaba con la Sub 20 femenina y que puede sumar minutos hoy.

Se trata de Catalina Figueroa. La jugadora de Universidad Católica Femenino había dicho presente en varios microciclos de la selección, pero nunca en una convocatoria para un partido oficial. En resumen: tiene la opción debutar con la adulta vs Ecuador.

El 2022 de Figueroa comenzó bien, ya que luego de los rumores de un posible fichaje por Colo-Colo Femenino, la defensora se convirtió en la primera jugadora contratada en la historia de la UC, junto con la volante Millaray Cortés.