Durante la fecha FIFA de octubre, la Roja femenina viajó hasta México para disputar dos partidos amistosos. El primero será contra el Club América Femenil (jueves 6/10 18:00), mientras que en el segundo enfrentarán a la Selección Mexicana (lunes 10/10 18:00). La idea es continuar con la preparación para el repechaje de la Copa del Mundo 2023, que jugarán en febrero.

Sin embargo, la intención principal de José Letelier es comenzar también con el recambio. Aunque varias de las convocadas en esta ventana de selecciones repiten, otros nombres son novedosos. Y así como hay nueve jugadoras que nunca han jugado por la selección chilena femenina adulta en partidos oficiales, hay otras que llevan menos de cinco encuentros en su historial.

El listado de posibles debutantes está compuesto por Yocelyn Cisternas, Karen Fuentes, Isidora Olave, Sonya Keefe, Franchesca Caniguán y Thiare Parraguez, además de las tres arqueras: Antonia Canales, Ryann Torrero y Gabriela Bórquez.

Si bien varias de ellas han defendido a la Roja en torneos juveniles (Canales, Bórquez, Keefe, Olave, Fuentes, Cisternas), hay al menos una que hará su debut absoluto el próximo lunes ante México. ¿La razón? Letelier no está obligado a poner a alguna de las seis jugadoras de campo, pero sí a alguna de las tres porteras, ya que no tiene otra, luego de las bajas de Christiane Endler y Natalia Campos.

Antonia Canales estuvo en los JJOO, en la Copa América 2022 y en varias fechas FIFA, pero solamente ha defendido a la Sub 17 y la Sub 20 en tres torneos Sudamericanos distintos. En el caso de Ryann Torrero, ella incluso fue al Mundial de Francia 2019, y aunque jugó un amistoso contra Irlanda del Norte Sub 19 en 2020, no es considerado encuentro Clase A, por lo que no debutó oficialmente.

El caso de Gabriela Bórquez es parecido al de Canales, ya que la portera de Santiago Morning estuvo en el Sudamericano Sub 20 Ecuador 2018, pero nunca ha sumado minutos por la Roja femenina adulta. Sea quien sea la elegida por José Letelier, habrá al menos una jugadora que debute por la selección absoluta.