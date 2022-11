Hace un mes exactamente, la Liga F presentó a su nuevo patrocinador para nombrar el torneo de la Primera División Femenina. La empresa de telecomunicaciones Finetwork acordó una duración de tres temporadas y además de ser la encargada del naming de la Liga, es el principal auspiciador de la Real Federación Española de Fútbol desde 2020.

La presidenta de la liga femenina, Beatriz Álvarez, está muy contenta con el acuerdo comercial que alcanzaron con Finetwork. Además, consiguieron que la primera división sea televisada y aseguró que siguen en contacto con otras empresas que quieren entrar al patrocinio del fútbol femenino. Por otro lado, también mantienen conversaciones con el Consejo Superior de Deportes para mejoras en infraestructuras de los clubes que será a partir de la subvención que le concederá el CSD.

El acuerdo comercial que consiguió la Liga F, contempla 42 millones de euros que en un inicio, estarán disponibles para el fútbol de primera división. Sin embargo, para la mandamás del campeonato, el objetivo fundamental de la liga profesional es lograr que el fútbol femenino sea sostenible. "¿Al día de hoy lo es? Complicado. Para los clubes más modestos y vulnerables sí es un modelo sostenible, porque no pueden gastar más de lo que ingresan y no lo hacen. En las estructuras masculinas con clubes gastando más, gozan de ese respaldo, pero el equipo femenino en sí no es sostenible", comentó Álvarez al sitio El Periódico.

Otro de las situaciones que a la larga puede generar dificultades, es que el Barcelona marca una clara superioridad deportiva, y sobre si esto sería un problema en términos del interés en la competición, Beatriz Álvarez aseguró que "en el presente no es el mayor problema que tenemos, hay otras preocupaciones. A futuro puede ser un problema y tendremos que evitarlo. ¿Cómo? Bueno, llegará un momento en el que tenga que haber un control económico y también un momento en el que los clubes pequeños tengan más recursos y la competición pueda estar más equilibrada, Aunque igualdad real nunca vaya a haber, como no lo hay en ninguna competición".

"Ahora mismo hay que dejar que el Barça siga abriendo camino, que siga apostando como lo hace por el fútbol femenino porque es un referente. Si queremos que esta liga sea un referente mundial, el Barcelona es una punta de lanza que nos lleva por Europa. Que Alexia Putellas sea la mejor jugadora del mundo y esté en nuestra liga, nos viene fenomenal. Tenemos que dejar que sigan avanzando mientras intentamos impulsar a los de abajo", señaló la presidenta.

Al momento de referirse a las dificultades que ha debido sortear, Álvarez dice que "en vez de construir, me he dedicado a sortear barreras, zancadillas, y eso da una imagen de que el fútbol femenino está lejos de lo ideal. Va a salir adelante pese a las barreras que quieran poner". Y añadió que "siempre ha habido una confrontación competencial y eso ha dificultado mucho la marcha de la competición. Entiendo que la RFEF como institución tiene un papel fundamental en el fútbol femenino y en su profesionalización, pero lo primero que debería respetar sería las competencias de la liga".