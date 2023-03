Este martes 14 de marzo, cinco días después de su aprobación, ANFP publicó las bases del Campeonato Femenino 2023. La temporada comenzará el fin de semana del 25 y 26 de marzo y trae varias modificaciones respecto al torneo 2022. El primer gran cambio tiene relación con los contratos profesionales.

Sin embargo, en RedGol Fem hicimos un análisis y enfrentamos ambos documentos, que tienen 34 páginas y 80 artículos cada uno. Las principales diferencias son 17, pero escogimos 12 para mostrárselas a los seguidores del futfem en Chile. Revisa la comparación.

1. Contratos de trabajo

Considerando que en la temporada 2022 era voluntario tener contratos de trabajo suscritos entre jugadoras y clubes, es que en las bases 2023 aparece un párrafo completo al respecto. En el Artículo 8, de "Inscripción y Habilitación de jugadoras y cuerpo técnico", se detalla cómo deben ser inscritas luego de terminar una relación contractual con contrato.

Además, explican que necesitan el finiquito o la constancia de la Dirección del Trabajo, que las inscripciones durarán hasta el final de la temporada 2023 aún cuando el club haya dejado de competir varias semanas antes, y que si las instituciones no pagan sueldos o cotizaciones previsionales no podrán inscribir jugadoras nuevas.

2. Jugadoras en libertad de acción

A diferencia de otras temporadas, como en 2023 es obligatorio que el 50% de las inscritas tenga contrato, este año permiten que, además del finiquito, las futbolistas presenten la resolución judicial que declare el término de la relación laboral o la constancia dejada en la Dirección del Trabajo para ser inscritas en nuevos clubes. Eso es lo que les ocurrió a las jugadoras de Fernández Vial que se desvincularon unilateralmente.

3. ¿Contrato para el DT?

En la temporada 2022 aparecía en las bases que la o el director técnico debía estar contratado, pero en 2023 no. Asimismo, ahora ANFP exige que todos y cada uno de los vínculos laborales sean inscritos ante la Unidad de Control Financiero, y así poder darle continuidad al registro. Incluso si superan la cuota mínima que exige la ley que profesionaliza el fútbol femenino.

4. Estadios

Cada recinto deportivo inscrito por un club en el cuaderno de cargos debe haber sido autorizado previamente por la Subgerencia de Fútbol Femenino, detalle que no se exigía en 2022.

Esto, para evitar que ocurran cosas como la que vivió Antofagasta vs Santiago Morning, que debieron moverse a las Canchas Lautaro que no estaban autorizadas por ANFP. Además, en 2023 se permite que los clubes inscriban recintos que queden a más de 30 kilómetros entre sí, pero deben hacerse cargo de los costos adicionales por trasladarse a ese lugar.

5. Prohibición de estadios

De cara a las bases 2023, se eliminó el artículo 22 de las bases 2022, en que se prohibía que un club pudiera jugar en estadios inscritos por su rival en el mismo campeonato. Esto, luego de las semifinales que jugó Colo Colo en el estadio Municipal de La Pintana.

6. Programación de los partidos

ANFP se compromete, en las bases 2023, a trabajar la programación de los partidos con antelación, es decir, con al menos ocho días antes del encuentro que abra la jornada respectiva. En 2022 eran cinco días, por lo que la calendarización se conocía el día lunes.

7. Reglas especiales

A diferencia de 2022, en la temporada 2023 está prohibido que una jugadora dispute más de un partido oficial en un rango de 48 horas, independiente de la categoría en que estos sean; sin embargo, si quieren realizarlo, deben solicitar una autorización especial a la Sugerencia de Fútbol Femenina con un certificado médico que declare que está apta para jugar.

8. Casos de covid

En el artículo 29 de las bases 2022 se especificaba qué hacer si jugaba o dirigía alguna persona con un PCR que indicara que era positivo para covid-19. Ese inciso se eliminó de cara a la temporada 2023, tal como indica en el artículo 28º.

9. Ambulancias

Luego de la polémica por el caso de Javiera Grez en el Superclásico en que no hubo ambulancias para atenderla, la ANFP editó el artículo 49º que exige ambulancia, camillas y camilleros. De cara a 2023, detallan que si no hay ambulancia no se puede comenzar el partido y, si esta no llega en 15 minutos, el encuentro se suspende y gana el club visitante por 3-0.

10. Directores técnicos

Después de la doble sanción a Deportes Puerto Montt en 2022, que casi les costó el descenso de categoría, ahora las bases detallan todo lo que no pueden hacer los entrenadores que están suspendidos. En la temporada 2023, en caso de tener contacto con su DT utilizando cualquier elemento tecnológico, los clubes serán sancionados por desacato.

11. Entradas de cortesía

En la temporada 2022, las bases detallaban que las entradas de cortesía debían ser nominativas e intransferibles y que el visitante debía entregar un listado antes de 24 horas del partido. Sin embargo, ese inciso del artículo 58º fue borrado y solamente exigen las mínimo 30 entradas liberadas de pago.

12. Clasificación a la Libertadores 2024

En el artículo 73º se detalla que el subcampeón de la temporada 2023 clasificará directamente al torneo internacional, por lo que ya no se jugará el partido de clasificación por el cupo Chile 2 de cara al próximo año. Esta temporada será el último.