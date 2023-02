Aunque todavía no hay luces de cuándo podría empezar el campeonato femenino, el Audax Italiano está trabajando en la conformación de su plantel y sumó a la ex Universidad Católica.

El Audax Italiano, al igual que otros equipos del campeonato, comenzaron su pretemporada hace un mes y han estdo trabajando en la conformación del plantel de cara a este 2023. Hasta ahora habían presentado a tres jugadoras y esta semana anunciaron el fichaje de una jugadora que militaba en la Universidad Católica.

Se trata de Aileen Genskowsky, defensora de 22 años que llegó tras ser no ser considerada para continuar en San Carlos de Apoquindo después de cuatro temporadas defendiendo a la Franja. En su despedida Aileen comentó que "hace 4 años que comenzó mi carrera en este club y hoy me toca cerrar este ciclo de una forma repentina y no de la manera que me hubiese gustado".

"Miro hacia atrás, ya como ex jugadora del club, y puedo reflexionar y expresar al igual que otras compañeras mi molestia sobre cómo se manejaron, y como aún se siguen manejando distintas situaciones en su interior. El individualismo se antepone a los objetivos colectivos de forma transversal, pero con especial énfasis en el último año, la preferencia y favoritismo por ciertas jugadoras tiene más peso que el rendimiento y habilidades de otras", añadió la ex Cruzada.

"¿Cómo se explica ser un club competitivo que aspira a un alto nivel cuando se prioriza la afinidad de jugadoras por sobre compromiso y rendimiento? Sí, tengo rabia y pena de la forma en que se hicieron las cosas. A pesar de todas las injusticias, no puedo dejar de agradecer al cuerpo técnico y médico que nos acompañó y apoyó incondicionalmente (…). Espero sinceramente que Católica sea un club ejemplo, en el equipo masculino y aún más en el femenino. Me voy en busca de un lugar donde pueda seguir desarrollando mis habilidades y por sobre todo un lugar que reconozca y aprecie todo lo que tengo para entregar" cerró su publicación.

Genskowsky se sumó a sus ex compañeras Catalina Martabit y Valentina Aravena, mientras que la otra incorporación es Antonia Vargas, defensora que militó en la última temporada en Deportes Puerto Montt.