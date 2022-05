UpGirl es una aplicación de movilidad que ha ido posicionándose en Chile como la primera que es exclusiva para mujeres: conductoras y pasajeras. De momento solo opera en la Región Metropolitana y de Valparaíso, pero su intención es conectar únicamente a mujeres para que viajen tranquilas y seguras.

Kim Maturana es su creadora: es geógrafa de profesión, pero emprendedora de corazón. Luego de trabajar en la Armada, en bienes raíces y como importadora de productos novedosos, surgió la inquietud de crear una aplicación que ayudara a las mujeres a sentirse seguras en sus traslados.

En entrevista con RedGol, Maturana detalla que "UpGirl surge en enero del 2020. Veníamos saliendo de un estallido social potente e histórico, sin precedentes. Surge acá también este himno que se canta en todo el mundo, el de las Tesis, y ahí nace esta idea. Lo hace de algo súper puntual: el miedo de que una familiar empezase a trabajar en una de estas aplicaciones como conductora".

"Hay muchas mujeres que quieren generar ingresos a través de estas apps y que no lo hacían por miedo. Gente de todas las edades y perfiles veían una oportunidad medio perdida por no sentirse seguras. Desde ese lugar vienen todas esas ideas y la conciencia colectiva del temor de subirte a estos autos, que vas compartiendo a ubicación, que mandas la patente que haces llamadas para que crean que vas hablando con alguien. Y el temor y la inseguridad que se siente cuando hay un semáforo en rojo o cuando cambian la dirección", destacó.

Entonces Kim se puso a investigar y descubrió que en Chile no habían apps similares operativas. "Ahí me di cuenta que en otros países sí había apps similares y eso validó mi idea de hacerlo acá. Todo fue muy rápido, en marzo ya estaba firmando contrato con una empresa para desarrollar la aplicación. También tenía una empresa de marketing para publicitarla, ya tenía pensado el nombre y el logo. Fue bastante rápido desde que surge la idea y empezamos a ejecutarla", agregó.

El contexto en que nace UpGirl fue en el comienzo de la pandemia de covid-19. "Nunca hubo mucho cuestionamiento al respecto, era el límite entre el atrevimiento y la locura. ¿Cómo vas a invertir en pandemia? ¿Cómo vas a vender todas tus cosas? La gente decía que había que guardar lo que teníamos, pero yo fui y me tiré a la piscina y creían que era algo ilógico. Aunque nunca me lo cuestioné; yo ya era independiente y trabajaba desde la casa, y tenía muchas ganas de crear y volver a desarrollar", explicó Maturana.

"No me preocupo mucho de tener cosas porque soy mucho más desprendida. Fue la primera vez que vendí mis autos y muchas de mis cosas para poder emprender, entonces para mí no fue una decisión difícil. Al principio mucha gente me dijo que era una buena idea, que era genial, que se sumaban, pero cuando firmo los contratos y aparecen los primeros casos de coronavirus en Chile, a la gente le dio susto. Una pariente quería invertir, pero me dijo que con ese contexto ella prefería asegurarse y no invertir. Tuve que seguir prácticamente sola pero nunca dudé", añadió.

Sin embargo, emprender no fue fácil para Kim Maturana mientras creaba UpGirl. "Miro para atrás y pienso que bueno haberme atrevido y haber seguido con esta convicción. Era algo que parecía inalcanzable pero se ha podido. Ya había logrado un cierto reconocimiento con el proyecto, posicionamiento de marca, más de mil registradas y ahí empezó a armarse todo esto. Cuando encuentras a la gente que cree en el proyecto sin conocerte es cuando empieza a hacerse más fácil empujar el buque y que se empece a sumar la gente. Comenzó gente a trabajar en el equipo, empezamos a conseguir financiamiento y a trabajar in-house. Y eso que tuvimos varias dificultades: tuvimos que contratar a otra empresa desarrolladora de la India porque en Chile no se la pudieron, empezar a hacer la app de nuevo, pero siempre iban llegando tanques de oxígeno que nos permitían seguir", manifestó.

"Es importante aplicar el enfoque de género en el área de la movilidad. El que nos invitaran a ser parte de ACHIPLAM, la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad, donde están Didi, Rappi, Cabify y varias otras más, que nos permitan trabajar en las mesas de trabajo del gobierno respecto a esta área ya es una lucha que va más allá. Estamos abriendo camino y entramos al mercado con marcas gigantescas, y empezar a ver el proceso de movilidad y la mujer, que incluso otras aplicaciones empezaron a ver cómo aplicar el enfoque de género en su trabajo. Eso a mí me glorifica, haber empujado y liderado el proceso de entrar con fuerza y crear una concepción distinta al respecto", destacó la empresaria.

Pero la lucha por la igualdad va mucho más allá. "Finalmente, con UpGirl no solo aplicamos el enfoque de género en el transporte, sino también en la tecnología y en las startups. La mayoría de fundadores e inversionistas son hombres, entonces hay una lucha muy gigante para disminuir la brecha de género. Se han dado hartos pasos en el movimiento", expresó Kim.

Maturana aprovechó de agradecerle al trabajo de Sinergia Emprendedores, que ha sido un apoyo fundamental para ella y otros microempresarios que se aventuran a la vida y quieren emprender con apicaciones y proyectos como este.

"Sinergia Emprendedores ha sido un tremendo apoyo para nosotros estos dos años. Ha sido muy bueno durante este tiempo el cruzarnos con otros emprendedores que apoyan; desde la productora que nos ayudó a hacer el video y nos cobró un moco, o la Ruth que nos hizo el nexo con Andrea Dellacasa que es una de nuestras influencias. Todo eso a nosotros nos aporta muchísimo. Ese espíritu nos ha ayudado a poder crecer y consolidarnos un poco más", sentenció.

Descarga UpGirl, disponible en la PlayStore de Android y AppStore de iOS.