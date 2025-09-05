El fallo de Conmebol sobre lo que ocurrió en la barbarie de Avellaneda trajo mucha repercusión. Sobre todo en Independiente, que se sintieron perjudicados y apelarán a la resolución de ser descalificados.

Muchos periodistas trasandinos, sobre todo partidarios, calificaron de vergonzosa la determinación del Comité Disciplinario sobre el partido de Copa Sudamericana, en que se descalificó al cuadro trasandino. Sin embargo hubo uno que dio clase de educación cívica.

Se trata de Daniel Retamozo, rostro de TyC Sports y DSports. “CORRECTA LA SANCIÓN, son los reglamentos de la Conmebol”, fue lo primero que señaló en un hilo que publicó en su cuenta de X

“Toda de los dirigentes del Rojo. Absoluta responsabilidad por ser organizador y no haber hecho caso a las prevenciones previas sugeridas. Sin pulmón, sin alambrado, sin seguridad privada”, estableció.

Entiende que “si bien es cierto que los barras chilenos iniciaron el lío (recibió sanción por eso), el local debe demostrar que hizo todo lo necesario para evitar esa crisis. E independiente NO lo hizo. Más bien todo lo contrario. “Ayudó” a que eso sucediera…”.

Independiente está bien descalificado de Copa Sudamericana

Independiente es culpable de lo sucedido ante U. de Chile

Luego agrega una nueva tesis. “Aun cuando los barras del Rojo no hubieran ingresado a golpear a los chilenos, Independiente muy probablemente habría quedado eliminado de todas maneras. Este hecho, lógicamente, agravó la sanción”, explica.

También hace alusión a un asunto que han empezado a hablar mucho en Argentina: que cualquier barra visitante dejará una escoba y se le dará el partido por ganado a su club.

“Es erróneo pensar que ahora cualquier visitante genera un conflicto y gana el partido, porque si el local demuestra que hizo todo lo necesario para evitar que eso sucediera la responsabilidad le cabría únicamente al visitante. Y esto es lo que Independiente NO PUDO COMPROBAR”, sostiene.

Finalmente dice que “la inacción de la Policía de la Provincia de Bs As, las barbaridades/burradas que declaren el Ministro de Seguridad de dicha provincia o la Ministra de Seguridad de La Nación son simplemente detalles que nos ayudan a los ciudadanos a saber en manos de quiénes estamos”.