Anoche se vivió una verdadera jornada del terror durante el duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente, luego de que graves incidentes protagonizados por barristas obligaran a suspender el encuentro.

El duro enfrentamiento se originó en las tribunas en donde hinchas de Independiente ingresaron a agredir a los seguidores azules que seguían en el estadio dejando como resultado violentas postales que terminaron con un salto de 19 personas heridas y 97 detenidas.

Pero nadie estuvo libre la barbarie que ocurrió en suelo argentino, ya que unas imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran como en el conflicto un hincha de Independiente también resultó atacado y que de hecho tuvo que mostrar su escudo para evitar una paliza mayor.

Hincha de Independiente también sufrió ataques

Como revelan las imágenes viralizadas en redes sociales, un hincha de Independiente que vestía con colores oscuros, sin insignias visibles del club, era víctima de la paliza de los barristas de los Rojos que entraron a esa zona y lo confundieron con hincha de la U.

En el registro, el hincha que estaba en tribunas con el resto de los barristas es atacado e intenta explicar que es de los Rojos, pero recibe fuertes golpes antes de que pueda mostrar su escudo a los atacantes.

De hecho, en el video se muestra como hace pausas apuntando hacía su ropa, mientras es atacado. Finalmente, logra girarse y mostrar el logo en su espalda, deteniendo así la golpiza.

Tras esto, toda la agresión termina con un abrazo en especie de disculpa, mientras al mismo tiempo, los hinchas de Universidad de Chile trataban de repeler los violentos ataques en su contra.