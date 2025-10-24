Universidad de Chile fue mucho más protagonista que Lanús con su idea de juego en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. El elenco argentino estuvo muy atrás en el Estadio Nacional, dándole énfasis a lo defensivo.

Un asunto que los jugadores de los azules vislumbran que no va a cambiar en la revancha, que se jugará el próximo jueves en Buenos Aires. Esto porque están seguros que, en buen chileno, seguirán “arratonados”.

Fabián Hormazábal fue quien prendió esa chispa. “Va ser el mismo partido, creo que vamos a ver a un equipo replegado aunque sean locales y nosotros siendo protagonistas”, sostuvo el ex O’Higgins.

Lanús sabe jugar de chico a grande

Algo parecido fue lo que manifestó Israel Poblete, que volvió a ser titular en el mediocampo tras una larga lesión y entiende que el juego de Lanús es plantear un encuentro de chico a grande.

U. de Chile consiguió un empate justo ante Lanús

“Las sensaciones buenas, nos llevamos el empate que es merecido. Ellos con sus herramientas y forma de jugar, que lo hacen bastante bien, aprovecharon dos errores nuestros y por eso fue el empate”, destacó.

La “U” llegará en igualdad de condiciones a jugar la llave de vuelta, considerando que una victoria les dará el paso a la final del certamen.

Como no hay gol de visita con valor agregado, un empate por cualquier marcador provocará que se defina todo a través de los lanzamientos penales, mientras que una derrota los dejará en el camino.