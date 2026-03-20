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Copa Libertadores Sub-20

¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite la final de la Copa Libertadores Sub-20 Flamengo vs. Santiago Wanderers

El elenco ‘Caturro’ buscará cerrar este campañón enfrentando a otro de los favoritos del certamen.

Por Franccesca Arnechino

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Wanderers va por la final contra Flamengo en la Copa Libertadores Sub-20.
© Imagen creada con IA.Wanderers va por la final contra Flamengo en la Copa Libertadores Sub-20.

Santiago Wanderers sorprendió a todos y se metió en la final a lo grande. Este jueves, el cuadro de Valparaíso firmó un partidazo y se impuso por 2-1 ante el siempre poderoso Palmeiras de Brasil en las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20.

La gran figura de la jornada fue el goleador caturro, Christian Silva, quien apareció con un doblete clave para sellar una victoria histórica. Ahora, el elenco porteño irá por la gloria total en lo que ya es una campaña inolvidable. En la final tendrá un duro desafío ante Flamengo, que también avanzó tras vencer por 2-1 a Olimpia de Paraguay.

Flamengo vs. Santiago Wanderers: Dónde ver EN VIVO

ESantiago Wanderers y Flamengo se enfrentan este domingo 22 de marzo a partir de las 18:30 horas de Chile en el Estadio IDV de Quito, Ecuador.

La final de la Copa Libertadores Sub-20 entre Flamengo y Santiago Wanderers tendrá una importante novedad, ya que será transmitido completamente EN VIVO y por TV abierta en Chile a través de la señal de CHV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV Televisión por cable

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
“La Joya del Pacífico”: Christian Silva, el goleador de Wanderers en Libertadores Sub 20

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Adicionalmente podrás ver este encuentro decisivo por TV en la señal de DSports+, exclusivo del cableoperador DirecTV y de forma online a través de distintas plataformas de streaming: DGO (exclusiva de DirecTV), Amazon Prime Video y completamente gratis a través de Pluto TV o las plataformas digitales de CHV.

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DirecTV

  • DSports+: 613 – 1613
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