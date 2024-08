Atlético Mineiro eliminó a San Lorenzo y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Un triunfo (1-0) tras el empate en la ida (1-1) fue suficiente para el equipo de Eduardo Vargas, quien salió al baile en las críticas del Ciclón al arbitraje del chileno Felipe González en Brasil.

Gastón Campi, defensa de San Lorenzo, estalló contra el juez nacional y aseguró que jugó para el Mineiro. “El árbitro estuvo hablando con Vargas todo el segundo tiempo, capaz que van a comer juntos ahora. Es una vergüenza, la verdad. ¿Dijo que dio 10 minutos? No jugó ni cinco. Un papelón”, disparó.

“Estuvo parado después porque abrieron la manga para hacer tiempo, un equipo que gasta 50 millones por año haciendo tiempo contra nosotros, que nos rompemos el alma… Estoy orgulloso de mis compañeros, dejamos todo, tuvimos las más claras, ellos no jugaron a nada, no pudieron hacer nada”, añadió.

Las críticas al árbitro Felipe González: “Se conoce con Eduardo Vargas”

“Estoy re caliente con el árbitro, pero me quedo tranquilo con lo que dejamos. Merecíamos pasar. Es un papelón el árbitro, jugaba para ellos. Era el jugador número 12. Quedar afuera así te da bronca porque no te pasaron por arriba ni allá ni acá, un equipo que tiene un presupuesto mucho más alto”, sumó Campi.

Por último, volvió a insinuar que había un acuerdo de Felipe González con Turboman. “Seguramente se conoce con Eduardo Vargas de algún lado. No jugó lo que se correspondía, después abrieron la manga para hacer tiempo. Estoy muy caliente, porque dejamos el alma y quedar afuera así no me gusta”, cerró.

